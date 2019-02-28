Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104352
ALTIN
226.607
DOLAR
5.3205
STERLİN
7.0604
EURO
6.0595
Hayvancılar Birliği’nin eylemi bugün de devam ediyor
EYLEM BUGÜN DE DEVAM EDİYOR
Görev Bakanlık’ta gözler Cemal Hoca’da
GÖREV BAKANLIK’TA GÖZLER CEMAL HOCA’DA
Bazi işletmeler euro'da vurgun yapıyorlar
BAZİ İŞLETMELER EURO'DA VURGUN YAPIYORLAR
Sınıf kül oldu
SINIF KÜL OLDU
banner282
Flaş Haber
Sınıf kül oldu
Kapat

Hayvancılar Birliği’nin eylemi bugün de devam ediyor

Hayvancılar Birliği’nin eylemi bugün de devam ediyor

28 Şubat 2019 Perşembe 08:26
Hayvancılar Birliği’nin eylemi bugün de devam ediyor

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin üreticilere verilen desteğin yetersiz olmasını, arpa zammını ve süt fiyatlarını protesto etmek amacıyla dün başlattığı araçlı eylem, bugün de Ercan Havalimanı çemberinde devam ediyor.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, birliğin dün başlattığı eylemi bugün de sürdüreceğini belirterek, eylemin gidişatına birlik üyeleriyle yapılacak toplantının ardından karar vereceklerini söyledi. 

TAK muhabirine eylem ile ilgili bilgi veren Naimoğulları, şu anda eylem yerinde 100 civarında traktör ve iş aracı bulunduğunu belirterek, polisin burada daha fazla aracın toplanmasını engellemek için tüm yolları kestiğini kaydetti.

Naimoğulları, “Polis köy çıkışlarını, anayolları, kavşakları hatta toprak yolları bile kesti. ‘Evraklar eksik’ deniyor ama bu birkaç araç dışında doğru bir bilgi değil, buraya daha birçok araç gelecekti ama toprak yolları bile kestiler. Polis, eylemin boyutunu artırmamak için üreticiyi sindirmeye çalışıyor” dedi.

Araçlarıyla Lefkoşa’ya gelerek Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Başbakanlık önünde eylem yapmak isteyen hayvan üreticileri dün polisin aldığı güvenlik önlemleri nedeniyle Lefkoşa’ya gelemeyince eylem Ercan Havalimanı çemberine kaydırılmıştı.

Eylem nedeniyle dün Ercan’a giriş çıkışlar bir süre aksamış, yolcular terminale yürüyerek girmek zorunda kalmıştı.

Son Güncelleme: 28.02.2019 11:58
Anahtar Kelimeler:
Kktc Hayvancılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serbest Çalışan Hekimler Birliği Sağlık Bakanı Besim’i eleştirdi
Serbest Çalışan Hekimler Birliği Sağlık Bakanı Besim’i eleştirdi
En Fazla Yağış Girne, Beylerbeyi Ve Kozanköy’de Kaydedildi
En Fazla Yağış Girne, Beylerbeyi Ve Kozanköy’de Kaydedildi
Görev Bakanlık’ta gözler Cemal Hoca’da
Görev Bakanlık’ta gözler Cemal Hoca’da
Sanayi Odası, kamu reformunun oy birliğiyle geçmesini istedi
Sanayi Odası, kamu reformunun oy birliğiyle geçmesini istedi
Döviz kurları
Döviz kurları
Bazi işletmeler euro'da vurgun yapıyorlar
Bazi işletmeler euro'da vurgun yapıyorlar
Ölümlü kaza edenleri her yıl anıyorlar
Ölümlü kaza edenleri her yıl anıyorlar
28 Şubat 2019 Perşembe Gündemi
28 Şubat 2019 Perşembe Gündemi
Bm Güvenlik Konseyi,  Liderlerin Güven Yaratıcı Önlemler Kararını Memnuniyetle Karşıladığını Bildirdi
Bm Güvenlik Konseyi,  Liderlerin Güven Yaratıcı Önlemler Kararını Memnuniyetle Karşıladığını Bildirdi
Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Muharrem Saygılı atandı
Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Muharrem Saygılı atandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim