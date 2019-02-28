Hayvancılar Birliği’nin eylemi bugün de devam ediyor

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin üreticilere verilen desteğin yetersiz olmasını, arpa zammını ve süt fiyatlarını protesto etmek amacıyla dün başlattığı araçlı eylem, bugün de Ercan Havalimanı çemberinde devam ediyor.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, birliğin dün başlattığı eylemi bugün de sürdüreceğini belirterek, eylemin gidişatına birlik üyeleriyle yapılacak toplantının ardından karar vereceklerini söyledi.

TAK muhabirine eylem ile ilgili bilgi veren Naimoğulları, şu anda eylem yerinde 100 civarında traktör ve iş aracı bulunduğunu belirterek, polisin burada daha fazla aracın toplanmasını engellemek için tüm yolları kestiğini kaydetti.

Naimoğulları, “Polis köy çıkışlarını, anayolları, kavşakları hatta toprak yolları bile kesti. ‘Evraklar eksik’ deniyor ama bu birkaç araç dışında doğru bir bilgi değil, buraya daha birçok araç gelecekti ama toprak yolları bile kestiler. Polis, eylemin boyutunu artırmamak için üreticiyi sindirmeye çalışıyor” dedi.

Araçlarıyla Lefkoşa’ya gelerek Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Başbakanlık önünde eylem yapmak isteyen hayvan üreticileri dün polisin aldığı güvenlik önlemleri nedeniyle Lefkoşa’ya gelemeyince eylem Ercan Havalimanı çemberine kaydırılmıştı.

Eylem nedeniyle dün Ercan’a giriş çıkışlar bir süre aksamış, yolcular terminale yürüyerek girmek zorunda kalmıştı.