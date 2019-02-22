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Hayvancılar Birliği'nden araçlı eylem duyurusu!
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Hayvancılar Birliği'nden araçlı eylem duyurusu!

Hayvancılar Birliği'nden araçlı eylem duyurusu!

22 Şubat 2019 Cuma 12:38
Hayvancılar Birliği'nden araçlı eylem duyurusu!

NAİMOĞULLARI, UYGULANAN YENİ SÜT FİYATLARIYLA HAYVANCININ AYAKTA KALAMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile anlaşamaması üzerine, 27 Şubat Çarşamba günü araçlı eylem yapacağını duyurdu.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, Birlik merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Birliğin taleplerini de dile getirdi ve sergilenen yaklaşımın üretimin geriletilmesi, süt ürünlerinin ithalatının arttırılması yönünde olduğunu savundu.

Bakanlığın açıkladığı yeni fiyatlarla “hayvancının ayakta kalamayacağını”, dolayısıyla kaybedecek bir şeyleri kalmadığını kaydeden Naimoğulları, “Üretici 27 Şubat Çarşamba araçlı eylem kararı almıştır” dedi.

TALEPLER

Naimoğulları, küçükbaş hayvan sayısı 50’nin altında olan yetiştiricilere hayvan başına destek verilmemesi kararının, hayvan sayısının 30’un altında olan yetiştiricilere destek verilmemesi şeklinde düzenlenmesi;

Küçükbaşta 30-400 arası hayvanı bulunan yetiştiricilere hayvan başı 160 TL, 400-800 arası hayvanı olan yetiştiricilere de hayvan başı 140 TL, hayvan desteklerinden yararlanma yaşının da 12 aydan 8 aylığa çekilmesi;

Küçükbaş yetiştiricilerinin Haziran 2018’den olan 11 milyon 200 bin TL’lik doğrudan gelir desteğinin ödenmesi;

Büyükbaşta soğuk inek sütünün 2,8 krş/lt, soğutulmuş inek sütünün 2,7 krş/lt, açık inek sütünün de 2,65 krş/lt olmasını talep ettiklerini kaydetti.

“ÜRETİCİNİN ÖLÜM PAKETİNİ ÖNÜMÜZE KOYDULAR”

Naimoğulları, yeni yılda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Başbakan ve Maliye Bakanı ile görüşmeler yaptıklarını, Tarım Bakanı ile 3 ve 11 Ocak’ta yapılan görüşmelerde, Birliğin önüne konulan önerilerin “üreticinin ölüm paketi” niteliğinde olduğunu ifade etti.

Hayvan yetiştiricileri ve üreticilerine yönelik 40 milyon TL doğrudan gelir desteği öngörüldüğünü ancak üreticinin destek peşinde olmadığını, dertlerinin süt maliyeti olduğunu belirten Naimoğulları, bir litre sütün Toprak Ürünleri Kurumunun yem fiyatları esas alınarak 2.8 TL olarak hesapladıklarını kaydetti.

SÜTTE YÜZDE 20 KESİNTİYE GİDİLDİ

Tarım Bakanı’nın 2018 Aralık sonu itibarıyla litresi 2,56 olan çiğ süt fiyatını, Ocak itibarıyla 2-2.33 arası olarak uygulamaya koyduğunu, litre başı 1.95 TL ödenen üreticilerin dahi bulunduğunu belirten Naimoğulları, bunun yüzde 20, ayda 6 milyon TL kesintiye mukabil geldiğini savundu.

Naimoğulları, 2018 Ağustos’ta Türk Lirasının değer kaybı karşısında arpaya yüzde 132 zam yapıldığını ancak zaman içerisinde Türk Lirasının değer kazanması üzerine yüzde 8 indirime gidildiğini iddia etti.

“BÜTÇEDE TARIMA AYRILAN PAY YÜZDE 2.5’E DÜŞÜRÜLDÜ”

Devlet bütçesinde tarıma ayrılan payda da kesintiye gidildiğini, bunun nedeninin de bütçe açığının hayvancının sırtından kapatılması olduğunu savunan Naimoğulları, 2018 bütçesinde tarıma ayrılan yüzde 4’lük payın 2019 bütçesinde yüzde 2.5’e düşürüldüğünü belirtti.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNE VERİLEN DESTEK

Hayvan sayısı 50’nin altında olan yetiştiricilere doğrudan gelir desteği verilmemesi kararının kabul edilemez olduğunu ifade eden Naimoğulları, küçük baş hayvan sayısı 50’nin altında olan bin 900 yetiştiricinin bulunduğunu ve ancak hayvan sayısı 30’un altında olan yetiştiricilere destek verilmemesine onay verebileceklerini, bunu da bahse konu yetiştiricilere hayvan sayılarını yükseltmeleri amacıyla yapılması gerektiğini ifade etti.

 

Son Güncelleme: 22.02.2019 17:28
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