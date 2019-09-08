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Hayvancılar Birliği Eskişehir’de düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı

Hayvancılar Birliği Eskişehir’de düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı

08 Eylül 2019 Pazar 11:24
Hayvancılar Birliği Eskişehir’de düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, bu yıl ilk kez düzenlenen Eskişehir’deki TÜYAP Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı. Birlik yetkilileri fuar sırasında, hayvancılık sektördeki son gelişmeleri ve teknolojileri inceledi, firmalar ile istişare etti.

TÜYAP tarafından düzenlenen fuarda Eskişehir başta olmak üzere, ülkenin dört bir yanından mekanizasyon, tohum, gübre, ilaç üretimi konularında faaliyet gösteren firmalar yer aldı.

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları tarafından yapılan açıklamaya göre, tarım ve hayvancılık sektörünün modernizasyonu için ihtiyaç duyulan tarımsal mekanizasyon, hayvancılık ve sulama teknolojilerindeki yeniliklerin, makine ve malzemelerin, zirai gübre çeşitlerinin, ekolojik tarım tekniklerinin, tohum, fide, fidan ve bahçecilik ve ilgili teknolojilerin topluca tanıtıldığı bir platform olan fuara Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden 40 kişilik heyet katıldı. 

Naimoğulları, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, fuarların hayvancılar için önemli olduğuna değinerek, bu vesile ile birçok firma ile istişare ettiklerini söyledi. Naimoğulları, TÜYAP’ın Tarım ve Hayvancılık Sektörü üzerine gerçekleştirdiği fuarların önem arz ettiğine dikkat çekerek, bu yıl ilk kez Eskişehir’de düzenlenen fuarın sektöre ivme kazandırmak adına önemli olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 08.09.2019 14:29
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