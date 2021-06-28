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Hayvancılar Birliği, arpa fiyatlarına yapılan zamma tepki gösterdi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, yemlik arpa fiyatlarına yapılan zamma tepki gösterdi. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, sorunun çözümü için gün boyu Bakanlıkta olacaklarını ve gün sonuna kadar çözüm üretilmemesi halinde eylemlerine devam etmeyi gündeme alacaklarını kaydetti.

28 Haziran 2021 Pazartesi 13:15
Hayvancılar Birliği, arpa fiyatlarına yapılan zamma tepki gösterdi
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, 31 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdikleri araçlı eylemi sonlandırırken, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun üretici ile yaptığı protokolü yerine getirmek için 30 Haziran tarihine kadar süre istediğini hatırlattı ve süreç devam ederken arpa fiyatlarına artış yaparak protokole uymadığını savundu.


“SİZ BİZE DÜŞMAN MISINIZ?”
26 Haziran Cumartesi günü heyeti ile birlikte Tarım Bakanlığı’na çağrıldıklarını ve gerçekleşen toplantıda süt ve arpa fiyatları konusunda çözüme ulaşılması için görüştüklerini kaydeden Naimoğulları, toplantının ertesi günü arpa fiyatlarına artış yapılmasına “Arpa fiyatına yüzde 32 zam yapılması bize karşı bir terbiyesizliktir” ifadeleri ile tepki gösterdi.
Yemlik arpa fiyatlarında yeni düzenleme yapılmasına gerekçe olarak bazı üretilerin stokçuluk yapmasının bahane olarak gösterildiğini ifade eden Naimoğulları, “Siz bize düşman mısınız? Hayvancı üç gün daha ucuza arpa almasın diye zam yapıyorsunuz” dedi.
Yeni arpa fiyatları ile hayvancının hayvanını besleyemeyecek duruma geleceğinin altını çizen Naimoğulları, arpanın fiyatının artmasının ardında süt ürünlerinin de fiyatının artacağını belirtti.


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“ÜRETİCİ DÜŞMANI…”
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu “üretici düşmanı” olarak nitelendiren Naimoğulları, sorunun çözümü için gün boyu Bakanlıkta olacaklarını ve gün sonuna kadar çözüm üretilmemesi halinde yeniden eylem yapmayı değerlendireceklerini kaydetti.
30 Haziran’a kadar sorunlarının çözüleceği konusunda Bakanlıkla anlaşarak 4 Haziran tarihinde araçlı eylemlerini sonlandırdıklarını hatırlatan Naimoğulları, o gün masaya 8 maddelik açılım koyduklarını ancak bu maddelerden sadece geriye dönük ödemelerin yapılması ile ilgili olan maddenin yerine getirildiğini aktardı.
Diğer maddelerin ise sadece görüşüldüğünü belirten Naimoğulları, “30 Haziran’da açıklayacakları paketin bizim taleplerimizi karşılamayacağını biliyoruz” dedi.

 

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Son Güncelleme: 28.06.2021 15:12
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