“hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu” Konulu Konferans Düzenlendi

BAKAN OĞUZ: “HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELENİN, TIPKI HAYAT GİBİ DEVAMLILIĞI OLMASI GEREKİR”

Lefkoşa, 13 Haziran 19 : AB Bilgi Merkezi tarafından, Avrupa Komisyonu desteğiyle, “Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu: Daha Sağlıklı Hayvanlar, Daha Güvenli Gıda” konulu konferans düzenlendi.

Hidden Garden’da yer alan Konferansın açılış konuşmalarını, AB Program Destek Ofisinden Michael Docherty, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz yaptı.

DOCHERTY

Michael Docherty konuşmasında, son 10 yılda Avrupa Birliği’nin 23 Milyon Euro’luk yardımının üreticilerin, gıda işletmecilerinin ve veterinerlerin kapasite artırımı, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü ile hijyen alanlarında kullanıldığını; 200’den fazla eğitim verildiğini ve proje kapsamında 800’den fazla üreticiye ulaşıldığını aktardı.

Bununla birlikte KKTC’de kayıtlı hayvanların tüberküloz ve brucella hastalığı bakımında incelendiğinde enfekte olmuş hayvan sayısının endişe verici olduğuna dikkati çeken Docherty, sadece üreticilerin maddi kaybının değil, aynı zamanda insanların da pastörize edilmemiş sütten geçebilecek brucella hastalığına karşı korunmasının önemini vurguladı.

Hastalıkların yok edilebilmesinin mümkün olduğunu kaydeden Docherty, bunun itlaf yoluyla değil, hastalıkların yayılması, devamının önlenmesi ve riskleri ortadan kaldırmakla mümkün olabileceğine değindi.

Sağlam bir yasal çerçeve, veri yönetim sistemi, kayıt sistemi için tüm paydaşların iş birliğinin önemine işaret eden Docherty, istenilen hızda ilerleme sağlanamamasına rağmen olumlu gelişmelerin yaşandığını belirtti ve projenin uygulanmasında fiilen çalışanlara teşekkür etti.

NAİMOĞULLARI

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da konuşmasında, sektörde yaşanan sıkıntıları dile getirerek, projenin ikinci ayağının tamamlanmış olmasına rağmen bazı çiftliklerin taramanın dışında tutulmasına anlam veremediklerini ve bunun sebebini öğrenmek istediklerini belirtti.

Projenin aralıksız devam ettirilmesinin gerekliliğine vurgu yapan Naimoğulları, hayvan hastalıklarının bugüne dek üreticiyi en fazla maddi-manevi zarara uğratan, bazı üreticilerin sektörden çekilmesini sağlayan en büyük sorun olduğunu dile getirdi.

Naimoğulları, tüm çiftliklerin eksiksiz taranmasının sağlanması için projenin aralıksız sürmesi gerektiğini yineleyerek, bu arada üreticilerin eğitimlerinin aksatılmaması, hayvan atıklarıyla ilgili kurulacak merkezin akıbetinin belli olması gerektiğini de ifade etti.

Şu an Kaleburnu bölgesinde küçükbaş hayvanlarda yoğun hastalığın söz konusu olduğunu söyleyen Naimoğulları, konuya Tarım Bakanlığının el atıp gerek aşılama gerekse yeni hayvan sağlanması konusunda üreticilere yardımcı olması gerektiğini dile getirdi.

Üretimin devamlılığı, gıda güvenliği ve hastalıkların yok edilmesi konusunda ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Naimoğulları, üreticinin daha az zarar görmesi için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakan Dursun Oğuz ise konuşmasında, hiçbir siyasinin hayvan hastalıklarıyla mücadeleyi durdurma veya ara verme gibi bir lükse ve ülkeye bu tür bir kötülüğü yapmaya hakkı olmadığını kaydederek, “hayvancı ve üretim yoksa, o toplumun geleceği de yoktur” ifadelerini kullandı.

Daha bilinçli tüketicinin, daha bilinçli üretime zorladığına bununsa hem rekabet ortamını geliştirip, hem de yenilenmeyi sağladığına işaret eden Oğuz, konuların açık yüreklilikle dile getirilmesinin geleceğe yönelik faydası olacağına değindi.

Hayvan hastalıklarıyla mücadelenin, tıpkı hayat gibi devamlılığı olması gerektiğini vurgulayan Bakan Oğuz, Veteriner Dairesinin işgücü hacminin yükseltilmesi, teknolojik altyapısının iyileştirilmesinin hayvancılık sektörü için bir gereklilik olduğunu, görevde hangi bakan olursa olsun bu anlayışa sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Dursun Oğuz, hastalıklarla mücadelede en başa dönülmemesi için, çevresel etkenlerin de değerlendirilip, hayvansal atıkların yok edilmesi konularına daha büyük önemle sahip çıkılacağını dile getirdi.

Hayvan Kayıt Sisteminin her hanede bulunan hayvan sayısını bilecek şekilde yürütülmesinin önemine işaret eden Oğuz, aksi halde hedefe ulaşılamayacağını, AB projesinin detaylı bir proje olmasından dolayı, bir ayak aksadığında diğerlerin de sekteye uğrayacağını ifade etti.

Oğuz konuşmasının sonunda hem insanlar hem hayvanlar için hastalıksız günler diledi.

KONFERANS KONULARI

Konferans kapsamında yapılacak sunumlar şöyle:

Dr. Vaidotas Kaidulas; “Hayvan Hastalıklarının eradikasyonu, kontrolü ve önlenmesi alanlarında Kıbrıs Türk veteriner hizmetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik AB finansmanıyla sağlanan teknik yardım projesine kısa bir bakış”

Dr. Yolanda Vaz; “Bruselloz: “Brucella çiftliğe nasıl girer? Hayvanlarınızın enfekte olduğunu nasıl anlarsınız? Şüpheleniyorsanız ne yapmalısınız? İnsanlarda Brusella enfeksiyonunun ciddiyeti – Kendinizi Koruyun!”

Dr. Nick Taylor; “Hayvanlarınızı nasıl koruyabilirsiniz? Hastalığın bulaşmasında risk faktörlerinin ve çiftliğinizdeki kritik noktaların neler olduğunu belirleyin”

Dr. Yolanda Vaz; “Protekiz’de brucellozun yok edilmesi – zorluklar ve yakın geçmişte elde edilen başarılar”

Dr. Nick Taylor; “Süt çiftliklerinde bio-güvenlik koşulları”

Dr. Mehmet Demirpençe; “İşletmelerin Brucellozdan ari olmasının avantajları”

Dr. Oya Gülek Bilim; “Tanı koyma testlerinin doğruluk seviyeleri ve brusellozun yok edilmesindeki etkileri”

Dr. Vaidotas Kiudulas; “AB Standartları gereğince brusellozdan ari sürü statüsünün korunması.

Genel Tartışma – KKTC’de hayvan hastalıklarının kontrol ve eradikasyonu”

(RU/HA)

Haber: Raif Uzkan