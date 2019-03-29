Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi Hakkında Üreticilere Bilgi Verildi

HÜDAOĞLU: “HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ SONUÇLAR ELDE EDİLDİ”

Lefkoşa, 29 Mart 19 (.): Veteriner Dairesi Müdürü Hüda Hüdaoğlu, hayvan hastalıklarıyla ilgili çalışmada önemli sonuçlar elde edildiğini belirterek, hayvancılarla birlikte çalışmaların sürdürülebilmesi halinde yılsonuna kadar Karpaz bölgesinde hasta hayvan sayısının önemli oranda düşeceğini söyledi.

Veteriner Dairesi, Avrupa Birliği mali ve teknik desteğiyle yürütülen Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi hakkında üreticiyi bilgilendirmek amacıyla Yenierenköy’de toplantı düzenledi.

Veteriner Dairesi Müdürü Hüda Hüdaoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, Bruselloz, Tüberküloz, Enzootik Sığır Löykozu hastalıklarıyla projenin 2015’de başlatıldığını kaydetti. Bruselloz hastalığıyla ilgili ilk taramanın 2016 yılında yapıldığını kaydeden Hüdaoğlu, tarama sonucunda Karpaz bölgesinde 18 köyün 14’ünde hastalığın saptandığı; mevcut sürülerin yüzde 15’inde, mevcut hayvanların yüzde 4’ünde hastalık tespit edildiğini anımsattı.

“YIL SONUNA KADAR BÖLGEDEKİ HASTALIK ÇOK ÖNEMLİ ORANDA AZALACAK”

Hüda Hüdaoğlu, Kaleburnu köyü dışındaki tüm köylerde Ocak-Şubat 2019 aylarında uygulanan hastalık tarama çalışmalarında, hastalık belirlenen köy sayısının 9’a düştüğünü ve hastalıktan etkilenen mevcut sürü oranının yüzde 6’ya, mevcut hayvan oranının ise yüzde 1,3’e gerilediğini kaydetti.

Hüdaoğlu, üreticilerin duyarlılığı ve bölgede hizmet veren Veteriner Dairesi’nin çalışmaları sayesinde, hastalığın önemli ölçüde azaldığını aktardı. Bu sonuçların çok önemli olduğunu vurgulayan Hüdaoğlu, yılın sonuna kadar bölgedeki hastalığın çok önemli oranda azaltılacağına, üreticilerle birlikte hareket edilmesi halinde, önemli ekonomik kayıplara neden olan Bruselloz Hastalığının eradike edilebileceğine inandığını söyledi.

KİUDULAS

Proje Ekip Lideri Vaidotas Kiudulas, sonuçların çok olumlu olduğunu söyledi. Kiudulas, üreticilerin ve Veteriner Dairesi’nin birlikte hareket ederek, eradikasyon çalışmaların sürdürülmesiyle hastalıkların ortadan kaldırılabileceğini belirtti.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Veteriner Daire, 1 Nisan’da Güzelyurt’ta, Güzelyurt Belediye Emekçileri Sendikası Lokali’nde (otobüs terminali), 2 Nisan’da Çamlıbel’de Osmanlı Kahvesi’nde, 3 Nisan’da ise Karaağaç’ta Karaağaç Kahvehanesi’nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantılar 19.00’da başlayacak.

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