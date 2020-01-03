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Hayvan varlıkları beyan tarihi uzatıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, küçükbaş hayvan üreticilerinin, hayvan varlıklarına ait güncel beyanda süresinin 10 Ocak’a kadar uzatıldığını duyurdu. 

Hayvan varlıkları beyan tarihi uzatıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, küçükbaş hayvan üreticilerinin, hayvan varlıklarına ait güncel beyanda süresinin 10 Ocak’a kadar uzatıldığını duyurdu. 

03 Ocak 2020 Cuma 09:58
Hayvan varlıkları beyan tarihi uzatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez hayvan miktarlarını güncellemesi gerektiği, bu çerçevede, küçükbaş hayvan üreticilerinin Kaza Veteriner Daireleri’ne hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi gerektiği hatırlatıldı.

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Açıklamada, üreticilerin Kaza Veteriner Daireleri’nden alacakları formu doldurmaları ve müracaat esnasında üreticilerin kayıt defterlerini de beraberlerinde bulundurması istendi.

Açıklamada ayrıca, küçükbaş hayvan üreticilerinin 10 Ocak tarihine kadar bildirimde bulunulmasının yasal bir zorunluluk olduğu vurgulanarak, beyanda bulunmayan üreticilerin yasada yer alan ilgili madde uyarınca cezai müeyyideye tabi tutulabileceği ve gününde beyanda bulunmayan üreticilerin Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinden yararlanamayacağı uyarısında bulunuldu.

Son Güncelleme: 03.01.2020 13:07
Anahtar Kelimeler:
Hayvan Varlıkları Beyan Tarihi
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