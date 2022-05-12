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Hayvan Üreticilerinin eyleminde 6 kişi tutuklandı

 

12 Mayıs 2022 Perşembe 14:00
Hayvan Üreticilerinin eyleminde 6 kişi tutuklandı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin, Cumhurbaşkanlığı ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) önünde yaptığı eylemlerde Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 4’ü Cumhurbaşkanlığı önündeki eylemde, 2’si SÜTEK önündeki eylemde olmak üzere 6 kişi tutuklandı.

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Eylemcilerin tutuklanma gerekçesinin, gübre dökerek, genel rahatsızlık ve uygunsuz, tavır hareket suçları olduğu belirtildi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Mustafa Naimoğulları sabah saatlerinde TAK’a yaptığı açıklamada, bugün tepki eylemlerine başlayacaklarını belirterek, hükümet kurulmasının ardından haftaya genel eylem planladıklarını açıklamıştı.

Naimoğulları, Salı günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeki basın açıklamasında ise Perşembe gününe kadar hayvancıların mali sorunlarına çözüm bulunmadığı takdirde eylem başlatacaklarını duyurmuştu.

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Son Güncelleme: 12.05.2022 15:43
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