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Hayvan üreticilerinin eylemi sürüyor

Naimoğulları Bakanlar Kurulu’nun toplanıp üreticilere destek vermesini istedi, görüşme çağrısı yaptı..

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:45
Hayvan üreticilerinin eylemi sürüyor
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Tarım araçlarıyla dünden beri başkent Lefkoşa’da eylem yapan Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeki süt dökme eyleminden sonra yeniden Meclis’e döndü.

Tarım Bakanlığı önünde eylem yapan ve bakanlık önüne süt döküp yumurta atan üreticiler, Girne Kapısı güzergahından “Mehter Marşı” eşliğinde Meclis önüne gitti.

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Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemde yaptığı konuşmada, “Eylem yapmadan sorunlara çözüm bulmak için çok mücadele ettik son yapılan zamlarla artık sabredecek gücümüz kalmadı eylem çözüm bulunana kadar devam edecek çünkü zaten biz sonuna geldik ve bu bizim sonumuzdur. Tepkiler büyüyecek. Bütün sivil toplum örgütleri de eylem açıklayacak. Onlarla birlikte çok daha büyük tepkiler doğacak. Bakanlar Kurulu derhal toplanıp üreticilere üretici kesime destek vermeli. Biz görüşme yanlısıyız” dedi.

Eylem Meclis önünde devam ediyor. Lefkoşa’da Meclis civarındaki yollar eylem nedeniyle trafiğe kapalı ve birçok güzergahta sıkışıklık yaşanıyor.

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Son Güncelleme: 02.06.2021 14:25
Anahtar Kelimeler:
Hayvan üreticilerinin Eylemi
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