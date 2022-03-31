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Hayvan Üreticilerinden zam eylemine tam destek
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Hayvan Üreticilerinden zam eylemine tam destek

31 Mart 2022 Perşembe 14:28
Hayvan Üreticilerinden zam eylemine tam destek

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, ‘’Toplumsal Yok oluş ve Yoksullaşmaya Hayır’’ sloganı ile zamlara karşı yapılacak eyleme tam destek vereceğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullandı:

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, her gün her hafta her ay otomatiğe bağlanmış gibi sürekli yapılan zamlara karşı dayanacak gücü kalmayan üreticinin gerek toplumsal gerekse birlik olarak yapılacak bütün eylemlere bu saatten sonra start vermiştir. Birliğimiz, 1 Nisan tarihinde tüm ilçelerde gerçekleşecek olan ve tüm halkımızın katılım göstereceği ‘’Toplumsal Yok oluş ve Yoksullaşmaya Hayır’’ sloganı ile zamlara karşı yapılacak eyleme tam destek verecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği
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