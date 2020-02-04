Hayvan üreticilerinden et tanzim noktaları önerisi

HAYVAN ÜRETİCİLERİ VE YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ET FİYATLARI KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI

NAİMOĞULLARI ET FİYATLARININ SABİTLENMESİ İÇİN PROTOKOL VE ET TANZİM SATIŞ NOKTALARI AÇILMASINI ÖNERDİKLERİNİ AÇIKLADI

“BİRİLERİ ET FİYATLARINI SUNİ OLARAK YÜKSELTİYOR”

ALİ ALKIN ÖNDER, ET TANZİM SATIŞ NOKTALARINI DESTEKLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, yüksek kırmızı et fiyatlarına karşı önlem olarak “et tanzim satış noktaları” ve fiyatları sabitleme amacıyla hayvancılarla kasaplar arasında protokol yapılması önerisinde bulundu.

Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, Yeniden Doğuş Parti Başkan Yardımcılarının Birliği ziyaretinde basına yaptığı açıklamada, gündemde olan et ithalatı konusunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile görüşme gerçekleştirdiklerini, Bakanlığa yüksek kırmızı et fiyatlarının aşağıya çekilmesi için öneriler sunduklarını söyledi.

Kırmızı et fiyatlarının bazı yerlerde çok yüksek olmasının hayvancıdan kaynaklanmış gibi yanlış tepkiler geldiğini belirten Naimoğulları, Bakan ile görüşmelerinde kırmızı et fiyatlarına bir denge getirmek amacıyla Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kasaplar Birliği ve Tarım bakanlığının taraf olacağı bir protokol imzalanması önerisinde bulunduklarını söyledi.

Birlik olarak canlı hayvan fiyatlarının arttırılmamasına rağmen kasaplarda et satış fiyatlarının yükselişte olduğunu ifade eden Naimoğulları, “Birileri et fiyatlarını suni olarak yükseltiyor” dedi.

Küçük baş hayvanın canlı olarak kilosunun 30 TL’ye kasaplara satıldığını, bazı kasaplar ve süpermarketlerde küçük baş hayvan etinin kilosu 120 TL’ye satıldığını; kasapların eti, çiğ et fiyatının 2.5 katı satması gerektiğini ancak bazı yerlerde 4 katına satıldığını belirten Naimoğulları, süpermarketlerde et satışının durdurulması gerektiğini çünkü süpermarketlerin eti kasaplardan aldığını dolayısıyla kasapların karla marketlere sattığı etin tüketiciye marketin kar payı eklenerek sunulduğunu belirtti.

Bakanlığa yaptıkları öneride “canlı hayvan fiyatlarını 6 ay veya bir yıl sabitlemeye” hazır olduklarını söylediklerini kaydeden Naimoğulları ayrıca, “et türleri de ortaya konacak” dedi. Naimoğulları, bugün bazı yerlerde inek etinin dana eti, koyun eti kuzu eti diye satıldığını iddia etti.

Et ithalatının gündeme gelmesiyle bazı kasaplarda et fiyatlarının 2 gün önce düşmeye başladığını savunan Naimoğulları, bunun “kasapların niyetini ortaya” koyduğunu kaydetti.

Canlı hayvan satış fiyatına kilo başı 2 TL zam ile 30 TL olduğunu belirten Naimoğulları, canlı hayvan fiyatlarının iki TL arttırılmasına karşı bazı yerlerde et fiyatının 30 TL arttırıldığını söyledi.

Bir kasapta 70 TL satılan etin başka bir kasapta 120 TL satılmasının yanlış olduğunu ifade eden Naimoğulları, “Serbest piyasayı bahane ederek halkı sömürmek doğru bir anlayış değildir” dedi.

Et fiyatlarında bir dengeleyici unsur oluşturmak maksadıyla Bakan’a, “Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Toprak Ürünleri Kurumu” tarafından çalıştırılacak büyük yerleşim yerlerine Et Tanzim Satış Noktaları kurulmasını önerdiklerini kaydeden Naimoğulları, bunun etin kimler tarafından yüksek karla satıldığını da ortaya koyacağını söyledi.

Naimoğulları hayvan sayısının et ithalatı için gerekçe gösterilemeyeceğini, hayvan sayısının bir yıl içerisinde 240 binden 243 bine çıktığını ifade etti.

KASAPLAR DENETLENSİN

Kasapların denetlenmesi konusunda Bakanlığın sorumluluğun kendisinde olmadığını söylediğini kaydeden Naimoğulları, devletin bir bütün olduğunu ve denetleme konusunda bakanlıklar arasında işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

Naimoğulları, “Et ithalatının önünü açmaya çalışanlar da belli başlı bazı kasaplardır” dedi.

KESİNLİKLE KARŞIYIZ

Naimoğulları, et fiyatlarındaki dengesizlik ortadan kaldırılmadan, et tanzim satış noktaları kurulmadan, protokol yapılmadan et ithaline kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

ET KAÇAKÇILIĞI

Güney’den Kuzey’e et kaçakçılığı konusunda da değinen Naimoğulları, kaçakçılarla yapılan sorgulamanın neticesinin açıklanmasını; bir de “et kaçakçılarının sınırda tutuklanması yerine etlerin nereye götürüldüğünü görmek için niye takip edilmediklerinin açıklanmasını” istediklerini söyledi.

Naimoğulları, “Birileri bu konuda, bir şeylerin üzerini kapatıyor” dedi.

ÖNDER

YDP Başkan Yardımcısı Ali Alkın Önder ise et fiyatlarının sabitlenmesi ve et tanzim satış noktaları oluşturulması konusunda Birlik ile ayni fikirde olduklarını söyledi.

Önder, kasapların canlı et fiyatları üzerinden 2,5 katı karla çalışması gerektiğini ancak bazı yerlerde buna uyulmadığını söyledi.