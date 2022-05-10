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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylem uyarısında bulundu

“BU ÜLKENİN BU DURUMA GELMESİNDE EN BÜYÜK SUÇLU CUMHURBAŞKANI”

10 Mayıs 2022 Salı 14:00
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylem uyarısında bulundu

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Perşembe gününe kadar hayvancıların mali sorunlarına çözüm bulunmadığı takdirde eylem başlatacaklarını açıkladı.

Naimoğulları, eylemlerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı hedef alacaklarını, çünkü hükümet boşluğunun sorumlusunun Cumhurbaşkanı Tatar olduğunu savundu.

Mustafa Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda, arpa fiyatı da dahil üretim maliyetlerinin ele alındığı toplantının ardından Bakanlık önünde basına yaptığı açıklamada, hayvancının tamamen muhatapsız kaldığını, üretimle ilgili herhangi bir politikanın bulunmadığını, hayvancının da zamlar altında erimekte olduğunu belirtti. 

“ARPA 6 TL”

Toplantıda bakanlığın kilo başı arpa fiyatını 3.5’ten 5.5-6 TL yapılmak istendiğini söylediğini iddia eden Naimoğulları, bunun torba yem fiyatının 350’den 500 TL’ye çıkması anlamına geldiğini ifade etti. Naimoğulları, “Hangi küçükbaş üreticisi 6 TL’ye arpa alım hayvanına yedirebilecek” dedi.

“PERŞEMBEYE KADAR SÜRE… İLK EYLEM CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA”

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Bakanlığın bütçe sıkıntısını gerekçe sürerek ek bütçe oluşturmaları gerektiğini kendilerine söylediğini kaydeden Naimoğulları, Bakanlığın Perşembe’ye kadar süre talep ettiğini, çözüm üretilmediği takdirde Birliğin ilk eylemini Perşembe’den sonra Cumhurbaşkanlığı’nda yapacağını açıkladı.

“Bu ülkenin bu duruma gelmesinde en büyük suçlu Cumhurbaşkanı” olduğunu öne süren Naimoğulları, Perşembe gününe kadar çözüm üretilmediği takdirde Cumhurbaşkanlığı kapısına hayvan gübresi dökerek eylemler başlatacaklarını söyledi.

Naimoğulları, “Bu kaosta yüzde yüz suçlu Cumhurbaşkanıdır. Çünkü hükümeti kurduramadı, (Eski Maliye Bakanı Sunat) Atun’un istifasını kabul etmedi. (Türkiye’ye) En çok itaat eden Cumhurbaşkanıdır. Türkiye’den talimat alan odur. Bunları bu duruma getiren odur. İsteseydi hükümet kurma görevini başkalarına da verebilirdi” ifadelerini kullandı.

Yönetimde “ne isterse olsun zihniyetinin” yerleştiğini savunan Naimoğulları, “Hayvancılar Birliği bu saatten sonra tüm halkın sesi olacak. Durmak yok” dedi.

Hükümeti beceriksizlik ve üretimi yok etmeye yönelik hareket etmekle suçlayan Naimoğulları, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisine de çağrıda bulunarak, üreticinin hayvanını karkas olarak Türkiye’ye pazarlamaya hazır olduğunu belirtti.

“ÜRETİM YAPMAKTAN YORULDUK”

Naimoğulları, hayvan üreticilerinin yorulduğunu ve sorunlar yüzünden sıkıldığını da ifade ederek bu meslekten vazgeçme noktasında olduklarını “Bu ülkede üretim yapmaktan yorulduk. Bu sıkıntı ile üretim yapmaktan sıkıldık. Biz artık üretim yapmak istemiyoruz” ifadeleriyle anlattı.

Ülkede 5 bin küçükbaş, 500 de büyükbaş hayvan üreticisi bulunduğunu, pek çok hayvancının borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu da savunan Naimoğulları, durum buyken 5’inde ödenmesi gereken süt paralarının halen ödenmediğini, küçükbaş hayvancının arpa destek parasını alamadığını belirtti

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Son Güncelleme: 10.05.2022 14:52
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