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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiriyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiriyor

30 Mart 2019 Cumartesi 13:39
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiriyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 4. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiriyor.4 Başkan adayının yarıştığı Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin 4. Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda yapılıyor.Divan Başkanlığına seçilen Kemal Öztürk yaptığı konuşmada, ülkenin yüzde 73 oranındaki arazisinin tahıl üretimine, bunun yüzde 92’sinin de arpa üretimine ayrılmış durumda olduğunu söyledi.Üretici kesiminin toplam ülke nüfusunun yüzde 25’ine denk geldiğini belirten Öztürk, bunun dikkate alınmasını istedi.Ardından, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları Genel Kurulun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.Yıllardır sektörün sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Naimoğluları, gelinen aşamada yeni bir tüzüğün ihtiyaç haline geldiğini ve Genel Kurulda bu tüzüğü uygulamaya koyacaklarını kaydetti.Naimoğluları, önümüzdeki süreçte Birlik Yönetim Kurulu’nda küçükbaş ve büyükbaş hayvancı birliklerinden 7’şer üyenin yer alacağını açıkladı.Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Naimoğluları, “Bu yolu ben değil biz olarak yürümeliyiz, biz olursak hedeflerimize daha güçlü ulaşırız” dedi.
Bugüne kadar kimseden yardım parası almadıklarını, bugünlere üyenin aidatlarıyla geldiklerini söyleyen Naimoğluları, “Ancak bu şekilde dik durabiliyoruz ve korkmadan haklarımızı arayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.
ADAYLAR
Açılış konuşmasının ardından, Başkan adayları Cemal Darbaz, İrfan Işıksal, Metehan Eren ve Mustafa Naimoğluları konuşmalarını gerçekleştirdi.Cemal Darbaz konuşmasında, Birliğin yönetim şeklini eleştirirken Naimoğluları’na “tek adamcı” suçlamasında bulundu.İrfan Işıksal ise, göreve yeni vizyonla geleceğini ifade ederek, hedeflerini sıraladı. Işıksal, en büyük hedefinin hayvancının eğitilmesi ve atıl durumdaki imalathanelerin hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.Mertehan Eren de konuşmasında, değişimden bahsederek, Birlik içerisindeki ayrışmayı ortadan kaldırarak geniş katılımlı bir yönetim vaat etti.
Son olarak da Mustafa Naimoğluları söz alarak, kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtladı.Naimoğluları, 13 yıllık bir Başkan olarak Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği içerisindeki beraberliğin bozulmaması için çaba gösterdiğini belirterek, suçlamaların haksız olduğunu söyledi.“Ben hiçbir zaman tek adam olmadım” diyen Naimoğluları, her toplantıya yönetim kuruluyla birlikte gittiğini dile getirdi.Konuşmaların ardından seçime geçildi.
 

Son Güncelleme: 30.03.2019 16:43
Anahtar Kelimeler:
Kktc Hayvan üreticileri
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