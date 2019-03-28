Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Genel Kurulu Cumartesi yapılıyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, cumartesi günü saat 10.00’da Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda (BRTK Yanı-derslikler) 4. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiriyor.

Birlikten yapılan açıklamada, yeni tüzüğe göre başkan yanında yönetim kurulunun, 7’si küçükbaş üreticisi ve 7’si de büyükbaş üreticisi olmak üzere toplam 14 kişiden oluşacağı bildirildi.

Genel Kurulda şimdiki başkan Mustafa Naimoğulları, Metehan Erel, Cemal Darbaz ve İrfan Işıksal başkanlık için yarışacak.

4. Olağan Genel Kurul saat 10.00’da İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayacak ve saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Oy kullanacak üyelerin kimlik kartlarıyla birlikte genel kurula gitmeleri istendi.

