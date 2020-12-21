Hayvan üreticileri arpaya yapılan zamma tepki gösterdi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları "Hayvancılık için en önemli ürünlerin başında gelen arpanın fiyatına yüzde 33 oranında zam geldi ve arpanın fiyatı 2 TL’ye yükseldi" diyerek buna tepki gösterdi.

Naimoğluları, “Biz aylardır maliyetleri yükseltmeyin dedik sonra Devlet zam yapıyor. 1.48 olan arpa fiyatı 2 TL’ye peşin olarak çıkarıldı. 2.15 kuruş ise vadeli.. Ellerinde hala arpa varken ve yeni bir arpa gelmeden nasıl oluyor da bu fiyatı zamlıyor. Şubat ayına kadar yetmesi gerekiyordu. 8-10 bin ton arpa peşkeş çekildi. 5 aylık çek ile 1,48’den arpayı verdiler. Böyle bir şey olamaz. Kimlere verdiler bu arpayı, neden verdiler açıklamaya davet ediyoruz?" dedi.

"Hayvancıyı mağdur ettiniz. 2 TL’ye satıyorsunuz. Bir torba arpanın fiyatı 110 TL BU Fiyata bu işi yapabilecek varsa çıkıp yapsın" diyen Naimoğluları "Güvenoyunu aldılar ilk iş arpa fiyatına zam yaptılar. Bu nasıl bir zihniyettir. Biz işi bitirdik" dedi. "Bir torba arpanın fiyatı 110 TL oldu" dedi.

"Maliyetleri açıklayın"

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu aradığını ve "1,47’ye Gazinatep’ten aldığınız arpa nasıl 2,15 olur. 55 kuruş fark nasıl olur. Kamuoyuna bu maliyetleri açıklayın" dediğini anımsan Çavuşoğlu, "Süt fiyatı artırılmalıdır. Küçük baş desteğinin yüzde 50 artırılmasını da önerdik. Eğer yemin fiyatı buysa, inek sütünün litre fiyatının 4,5 TL olması, koyun sütünün fiyatının da 10 TL olması gerekir" diye konuştu.

"Arpa fiyatı böyle kalırsa bu kriz büyüyecek" diyen Naimoğluları, "Ayrıca küçük başçıya hibe arpa verilmesi gerekir. Bunları yarın Çavuşoğlu ile görüşeceğiz" dedi.

"Sokağa ineceğiz"

Naimoğluları, yarınki görüşmeden sonra taleplerine cevap verilmediği durumda pandemiye rağmen hayvancının sokağa ineceğini söyledi.

Naimoğluları zam kararı alan TÜK yönetiminin istifasını da istedi.