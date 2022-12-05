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Hayvan satışlarında okka kullanan kişilere yasal işlem başlatılacak

05 Aralık 2022 Pazartesi 11:32
Hayvan satışlarında okka kullanan kişilere yasal işlem başlatılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi ve Ticaret Dairesi ekipleri 5 Aralık Pazartesi itibariyle hayvan satışlarında ‘’okka’’ kullanımı ile ilgili denetimler yapmaya başlıyor.
Okka bulduran kasap ve hayvacılara yasal cezai işlem yapılacaktır.
Ülkemizde yıllardan beri hayvancılar ve kasaplar tarafından kullanılan ayrıca şikayet konusu olan hayvan alım satımındaki okka ölçü biriminin kullanılması yasaktır ve yasal cezası bulunmaktadır.
Bu konuda Metroloji Yasası kapsamında 5 Aralık Pazartesi tarihinden itibaren Ticaret Dairesi ve Hayvancılık Dairesi tarafından kilo kullanımı denetlenecek, okka kullanan ve buluduran kasap veya hayvancılara yasa kapsamında gerekli cezalar uygulanacaktır.

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