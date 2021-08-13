banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KKTC'de rekor vaka!
KKTC'de rekor vaka!
Siyasette dur durak yok(!)
Siyasette dur durak yok(!)
Sahte sağlıkçılar cenneti
Sahte sağlıkçılar cenneti
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak yakışır mı?
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak...
banner376

Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi’nin 3’üncü ayağı sürüyor

13 Ağustos 2021 Cuma 16:30
Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi’nin 3’üncü ayağı sürüyor

PROJEYE KATILMAYAN İŞLETMELERE ARİLİK BELGESİ VERİLMEYECEK… BU İŞLETMELER ŞÜPHELİ LİSTESİNE ALINACAK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi Müdürlüğü koordinasyonunda KKTC Avrupa Koordinasyon Merkezi,  KKTC Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Avrupa Birliği Komisyon uzmanlarının katkılarıyla hayata geçen “III’üncü Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi” sürüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 16 Haziran’da başlayan ve Aralık ayına kadar sürecek proje kapsamında şimdiye kadar resmi ve yetkilendirilmiş hekimler tarafından 64 büyükbaş işletmede 5 bin 820 büyükbaş hayvana tüberkülin testi yapıldı ve 4 bin 113 kan numunesi alınarak teste yollandı.

Yine proje kapsamında 360 küçükbaş işletmede 25 bin 910 küçükbaş hayvandan kan numunesi alınarak laboratuvar testi yapıldı.

PROJEYE KATILMAYAN İŞLETMELER ARİLİK BELGESİ VERİLMEYECEK… BU İŞLETMELER ŞÜPHELİ LİSTESİNE ALINACAK

“Projenin başarı ile gerçeklemesine yönelik tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvan işletme sahiplerinin remi ve yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görevlerini yapması için işletmelerdeki hayvanları zaptı rapt altına alması büyük önem arz etmektedir” denilen açıklamada, tüm hayvanlarından kan alınmayan işletmelere “arilik belgesi” verilmeyeceği ifade edildi.

banner341
Açıklamada ayrıca kan aldırmayan işletmelerin şüpheli listesine alınacağı,  kesim hariç hayvan hareketi yasağı uygulanacağı ve teşvik sisteminden yararlandırılamayacağı uyarısı da yapıldı.

PROJE KAPSAMI…

Proje, ülkede hayvan ve insan sağlığını etkileyen bruselloz hastalığını eradike etmeyi; sığır tüberkülozu ve enzootik sığır löykozu (EBL) hastalıkları bakımından sürülerin sağlık statülerini belirlemeyi amaçlıyor.

Sağlıklı hayvanlardan Avrupa Birliği kriterlerine uygun süt ve et üretimi ile AB hellim tescilindeki hedeflere ulaşılmasında kilit önemde olduğu kaydedilen proje kapsamında ülkedeki tüm sığır, koyun ve keçi çiftliklerinin taranmasını hedefleniyor.

Proje ile yılsonuna kadar 70bin sığıra tüberkülin testi uygulanması ve 60 bin sığırdan kan numunesi toplanarak bruselloz ve EBL hastalıkları yönünden test edilmesi planlanıyor.

Yine proje boyunca 300 bin koyun ve keçiden kan numunesi alınarak bruselloz testi yapılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında büyükbaş hayvanlardan alınan 32 bin numunede EBL; küçükbaş hayvanlardan rastgele alınan 460 kan numunesinde ise çiçek, FMD (Şap) ve PPR (Koyun-Keçi Vebası) taraması yapılacak.

banner360
Son Güncelleme: 13.08.2021 18:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTSO'dan hükümete uyarı
KTSO'dan hükümete uyarı
Ağırdağ yolundaki yangın kontrol altına alındı
Ağırdağ yolundaki yangın kontrol altına alındı
Yağış miktarları
Yağış miktarları
DAÜ Lisansüstü Program başvuruları 15 Eylül'e kadar yapılabilecek
DAÜ Lisansüstü Program başvuruları 15 Eylül'e kadar yapılabilecek
Kızılyürek: ”AB Dijital Aşı Sertifikası’ sorununa kalıcı bir çözüm bulunana dek ara formül üretildi”
Kızılyürek: ”AB Dijital Aşı Sertifikası’ sorununa kalıcı bir çözüm bulunana dek ara formül üretildi”
Atlılar, Muratağa ve Sandallar şehitleri anıldı
Atlılar, Muratağa ve Sandallar şehitleri anıldı
Ağırdağ'a giden yoldaki ormanlık alanda yangın!
Ağırdağ'a giden yoldaki ormanlık alanda yangın!
Tatar, “Üreten Gençler Buluşması” etkinliğine katıldı
Tatar, “Üreten Gençler Buluşması” etkinliğine katıldı
Özersay Üreten Gençler Buluşması’na katıldı
Özersay Üreten Gençler Buluşması’na katıldı
Gazimağusa'da 2 mülteci yakalandı
Gazimağusa'da 2 mülteci yakalandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim