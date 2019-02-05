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Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi ile ilgi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi ile ilgi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

05 Şubat 2019 Salı 11:20
Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi ile ilgi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Veteriner Dairesi, Avrupa Birliği (AB) teknik ve mali desteği ile yürütülen Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi çalışmaları konusunda hayvancılık sektöründeki paydaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Veteriner Dairesi Müdürü Hüda Hüdaoğlu başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıya, Hayvancılar Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, SÜTEK ve Hayvancılık Dairesi temsilcileri ve yetkilileri katıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantıda projenin faaliyetleri, bugüne kadar projeden elde edilen sonuçlar ve yaşanan sorunlarla ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcıların ortak kararı ile bilgilendirme toplantılarının her ay düzenli olarak yapılmasına,projeye katılım göstermeyen ve yasal gereklilikleri yerine getirmeyen üreticilere ivedilikle yasal gerekliliklerin uygulanmasına ve hastalıktan ari ve enfekte işletmelerin listesinin Veteriner Dairesi tarafından yayımlanmasına karar verildi.

Bir sonraki bilgilendirme toplantısının ise Mart ayı içerisinde yapılması kararlaştırıldı.
 

Son Güncelleme: 05.02.2019 14:27
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