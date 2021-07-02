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2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Hayvan beyanları için son tarih 16 Temmuz

Veteriner Dairesi Müdürlüğü, bildirimlerini yapamayan büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerinin mağdur olmaması için, beyanların 16 Temmuz’a kadar uzatıldığını duyurdu.

02 Temmuz 2021 Cuma 12:30
Hayvan beyanları için son tarih 16 Temmuz

Veteriner Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü ile Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü” uyarınca, büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerinin 30 Haziran’a kadar olan beyan süresinin 16 Temmuz’a uzatıldığı bildirildi.

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Açıklamada, küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerinin, kaza/bölge Veteriner Daireleri’nden temin edecekleri bildirim formlarına, işletmelerinde bulunan tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kulak numaralarını yazarak, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden alacakları 2021 yılı güncel üyelik belgeleriyle birlikte bildirimde bulunmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, 16 Temmuz’a kadar beyanlarını yapmayan küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerine, Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası tahtında idari para cezası uygulanabileceği belirtilirken, üreticilerin doğrudan gelir desteği ödemelerinden de yararlanamayacakları kaydedildi.

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Son Güncelleme: 02.07.2021 14:07
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