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Hayvan barınağı yararına sergi düzenlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Hayvan Barınağı’na katkı sağlamak amacıyla LTB ve fotoğrafçı Seda Ahiskal iş birliğinde Bandabuliya Sahnesi’nde, fotoğraf sergisi gerçekleştirdi. 

Hayvan barınağı yararına sergi düzenlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Hayvan Barınağı’na katkı sağlamak amacıyla LTB ve fotoğrafçı Seda Ahiskal iş birliğinde Bandabuliya Sahnesi’nde, fotoğraf sergisi gerçekleştirdi. 

25 Aralık 2019 Çarşamba 14:13
Hayvan barınağı yararına sergi düzenlendi

LTB’den verilen bilgiye göre, Ahiskal tarafından çekilen Barınak’taki hayvanların fotoğraflarının sergilendiği etkinlik Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Söylem Matbaası ve Slogan Kurumsal’ın destekleri ile düzenlendi.

Serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un da katılarak konuşma yaptığı belirtilen açıklamaya göre, Taçoy, bu alanda yapılabilecek çok şeylerin bulunduğunu, işbirliği yapılması gerektiğini, hayvan sevgisini ve Barınağı kamuya anlatmak, öğrencilere Barınağı gezdirmek gerektiğini  kaydetti.

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, Barınağı yaklaşık 2 yıl önce devraldıklarını, şartlarda çok ciddi bir iyileşme sağladıklarını kaydetti. 

Harmancı, “Şartlardaki iyileşmeye rağmen popülasyon sürekli artıyor ve ne kadar barınak açarsanız açın bu durum sürdürülebilir değildir. Kısırlaştırma, bakım ve tüm yiyecekleri hem sivil toplum örgütlerinin değerli desteği hem de arkadaşlarımızın gayreti ile karşılıyoruz” dedi.


 

Son Güncelleme: 25.12.2019 17:45
Anahtar Kelimeler:
Hayvan Barınağı Yararına Sergi
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