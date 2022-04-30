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“Haykırdık, haykırıyoruz, haykıracağız!...”

30 Nisan 2022 Cumartesi 10:16
“Haykırdık, haykırıyoruz, haykıracağız!...”

İSKELE ESNAF VE ZANAATKÂRLAR BİRLİĞİ 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJI YAYINLADI

Özelde İskele, genelde ise ülke ekonomisini yakından takip eden, esnaf ve zanaatkarı için her konuyu yakından takip eden İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, alın teri döken, işçinin ve emekçinin bayramı olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında; ülke genelinde yaşanan istikrarsızlığa, icraatsız hükümet ve yöneticilerinin yol açtığı yıkıma seslerini yükselttiklerini, birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta da haykırmaya devam edeceklerini ifade etti.

“İSTİKRARSIZ HÜKÜMET POLİTİKALARI EMEKÇİLERİN HAYATLARINI ELLERİNDEN ALDI”

Yapılan yazılı açıklamada hükümete eleştiriler getiren İEZB Yönetimi, istikrarsız hükümet politikalarının, emekçilerin çalışma hayatında tahribata yol açtığı gibi, emekçilerin hayatlarının da ellerinden alındığına vurgu yaptı. İEZB, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada madde madde şunlara yer verdi:

  • Esnek ve güvencesiz çalışma koşulları, geleceğe dair umutları tüketmekte, emekçiler, bunalıma yol açacak koşullarda çalışmaya mahkûm edilmek istenmektedir.
  • Denetimsizlik; kayıt dışı istihdamın engellenmesinden ziyade teşvik edilmesi, emekçilerin tanımlı ve yasal olan haklarından mahrum bırakılması ve iş cinayetlerine davetiye çıkarılması anlamına gelmektedir.
  • Kamu yatırımlarından vazgeçilmesi ve kamu istihdam alanının daraltılması ile taşeronlaştırma süreci hızlandırılmakta, kamu politikaları sermayenin ilkesi olan "kâr" ilkesine göre düzenlenmekte ve emekçilere köle gibi çalışmak dayatılmaktadır.
  • Bu koşullar karşısında yaşamlarını ve geleceklerini savunmak için sendikalaşmaya ve örgütlenmeye kalkışan emekçiler işten çıkarılmakta, hukuk dışı baskılara maruz bırakılmaktadır.
  • Serbest piyasa ekonomisinin kaçınılmaz bir sonucu olan işsizlik, ülke genelinde her geçen gün artmakta, eğitim,sağlık barınma ve ulaşım gibi temel insani haklar piyasanın egemenliğine terk edilmekte, çocuklarımız geleceksiz bırakılmaktadır.

1 Mayıs’ın, tüm bunlara dur demek için bir fırsat olduğuna da dikkat çeken İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, bütün bunlara dur demek için, sadece işçi ve emekçinin değil bütün halkın meydanlarda buluşması gerektiğini söyledi, hükümet edenlere de bu sesin duyurulması gerektiğinin altını çizdi.  Mesajın sonunda 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayan İEZB, şunları kaydetti: “Tüm emekçilere insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanması, çalışma yaşamının demokratikleşmesi dünyada, Türkiye‘de ve KKTC’de barışın, adaletin ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir gelecek umudu, özlemi ve arzusuyla 1 Mayıs İşçi Bayramını Kutluyoruz. Yaşasın İşçilerin Emekçilerin Birlik ve Dayanışma Günü, Yaşasın 1 Mayıs !”

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"Esnaf ve zanaatkar emekçiler zor zamanlarda bir birine destek ve dayanışma ile iş hayatına daha güçlü tutunabilirler."

Serkan Kırmızı

İEZB Başkanı

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