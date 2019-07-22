Hayatının şokunu yaşadı 1984 yılında KKTC kimlik kartı verildi şimdi vatandaş değilsin dendi

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI 1984 YILINDA KKTC KİMLİK KARTI VERİLDİ ŞİMDİ VATANDAŞ DEĞİLSİN DENDİ

Ergün YAHAT

1974 mutlu barış harekatı gazilerinden Hüseyin Koç harekatın ardından 1980 yılında Kıbrıs'a gelip yerleşti 1984 yılında ise KKTC kimlik kartı verildi o günden bugüne kadar vatandaş. Gaziliķ maaşı alır burda çocukları olup büyüýüp torun sahibi bile oldu, geçtiğimiz gün kimlik kartı dairesine gidip eskiyen kimliğini yenilemek istemiş fakat kendisine sen vatandaş değilsin denince bir anda hayatının şokunu yaşadı.

Hüseyin Koç bu kimlik ne o zaman deyince görevlinin kendisine yine önce vayandaş olmanız gerekir kimliğinizi yenileyemeyiz cevabı verilince şaşkına döndü.