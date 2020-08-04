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Hayatımızın her aşamasında “iletişim”, bizler için büyük önem taşıyor

04 Ağustos 2020 Salı 13:24
Hayatımızın her aşamasında “iletişim”, bizler için büyük önem taşıyor
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Öğrencisi Fazilet Dilek ve GAÜ İletişim fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Mezunu Halil Arabacı, fakülte ve üniversite hakkında açıklamada bulundu.

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GAÜ Halkla İlişkiler yüksek lisans öğrencisi Fazilet Dilek, GAÜ’ye ilk olarak ön lisans öğrencisi olarak geldiğini, ardından DGS’ye girerek bölümü dört yıllığa tamamladığını ifade etti. Dilek açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

“DGS sürecinde hiç zorlanmadım. Çünkü aynı bölümden devam ettim ve tüm derslerim sayıldı. Ben üçüncü sınıftan devam ettim ve lisans öğrencisi olarak bölümümü bitirdim. Şuan yüksek lisans öğrencisiyim ve tez aşamasındayım. Bu süre zarfında da okulun öğrenci işleri biriminde çalışıyorum. Yüksek lisansımı bitirdikten sonra üniversitede öğretim görevlisi olarak kalmak istiyorum. Bana; adaya ilk geldiğim zamanlarda bir kez suyundan içersen bir daha geri dönemezsin dediler, gerçekten öyleymiş. 9 yıldır buradayım ve asla geri dönmek istemiyorum. Buradaki rahatlığı, sıcaklığı ve özgürlüğü bir kez tadan insan, zaten buradan kolay kolay vazgeçemiyor.” dedi.

GAÜ Halkla İlişkiler Mezunu Halil Arabacı ise açıklamasında, Kıbrıs’ı tercih etmesinde ki nedeninin buradaki hayat koşullarının ve refah düzeyinin Türkiye’ye oranla çok daha iyi olması olduğundan bahsederek, şunları söyledi;

“İnsanların sıcaklığı ve bir öğrenci dostu adası olması burayı çok daha yaşanılabilir bir yer haline getiriyor. İletişim Fakültesini tercih etmemin nedeni ise, hayatımızın her alanında iletişimin bizler için büyük bir önem taşımasıydı. Kurumsal şirketlerde iletişim üzerine açılmış birbirinden farklı bölümler mevcut. Bu da iş olanaklarının devamlılığı için çok önemli bir nokta. Şuan yaz okuluyla birlikte yüksek lisansa başlayacağım. Amacım okulda kalmak. Ancak, kalamasam bile en azından alanımla alakalı bir uzmanlık seviyesinde olabilmek. Ben bir Girne aşığı olarak öğrenci arkadaşlarımın buraya gelmesini; aynı zamanda Girne Amerikan Üniversitesi ailemizin bir parçası olmasını çok isterim. Kampüsümüzde onlarla bir arada olmak ve aynı çatı altında eğitim alıyor olmak bizi çok mutlu eder.” dedi.

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