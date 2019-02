Hayata Dokun Hareketi, Trafik Sorununun, Toplumun Kanayan Ve Toplumsal Mücadele İle Çözülmeyi Bekleyen Yarası Olduğunu Belirtti

Lefkoşa, 4 Şubat 19 : Hayata Dokun Hareketi, ülkenin trafik sorununun, toplumun kanayan ve toplumsal mücadele ile çözülmeyi bekleyen yarası olduğunu belirtti.

Hayata Dokun Hareketi sözcüsü Erol Sabır, “Haspolat-UKÜ arası üst geçit” için yaptığı açıklamada, her yıl trafikte birçok insanın canını ve malını kaybettiğini, ya da sakat kaldığını anımsatarak, bu konuda başta siyasiler olmak üzere, toplumun her kesiminin seferberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Sabır şöyle dedi:

“Bilindiği üzere, Haspolat çemberinin olduğu bölümde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan birçok insanımız yoldan hızlı ve dikkatsiz seyreden birçok sürücü nedeniyle kaza geçirmiş, yaralanmıştır. Bizler insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini düşünerekten, bu konu ile özel olarak üzerinde durulması gerektiği hususunda bir çok kez, her ortamda mücadelesini verdik. Bu yolda, yayaların karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçmeleri için üst geçit yapılması gerekliliğine vurgu yaptık.

Nitekim oluşan kazalardan sonra, bizim ve toplumun diğer kesimleri tarafından yapılan açıklamalar neticesinde bu bölgede yayaların karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçmesi için üst geçit yapılması konusu birçok defa gündeme gelmiştir. Hatırlayacağımız üzere, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Tolga Atakan Nisan 2019’a kadar buraya bir üst geçit yapılacağının bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Bizler de bu sürecin takipçisi olarak sürekli bu konuda paylaşımlar ve açıklamalar yaptık, Sn. Bakanın açıklamasını gündeme taşıdık. Nitekim Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve LTB Belediye Başkanı Sn. Mehmet Harmancı’nın çalışmaları sonucu, burada bir üst geçit yapılması için kazı çalışmalarının başladığı haberini memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. Dileğimiz, planlanan en kısa sürede bu üst geçit projesinin sonlandırılması ve topluma kazandırılmasıdır. Üst geçit projesi tamamen tamamlanıp, sonuçlanana kadar sürecin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Saygılarımızla.”

