Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102147
ALTIN
220.211
DOLAR
5.2235
STERLİN
6.8193
EURO
5.9689
Devletin ihmali kaza getirdi
Devletin ihmali kaza getirdi
Kızılkurt alkollü çıktı
Kızılkurt alkollü çıktı
Yağmur ve soğuk geliyor
YAĞMUR VE SOĞUK GELİYOR
Baba ve oğullar cezaevinde  buluştu
Baba ve oğullar cezaevinde  buluştu
banner282
Flaş Haber
Girne’de ev yangını
Kapat

Hayata Dokun Hareketi, Trafik Sorununun, Toplumun Kanayan Ve Toplumsal Mücadele İle Çözülmeyi Bekleyen Yarası Olduğunu Belirtti

Lefkoşa, 4 Şubat 19 : Hayata Dokun Hareketi, ülkenin trafik sorununun, toplumun kanayan ve toplumsal mücadele ile çözülmeyi bekleyen yarası olduğunu belirtti.

Hayata Dokun Hareketi, Trafik Sorununun, Toplumun Kanayan Ve Toplumsal Mücadele İle Çözülmeyi Bekleyen Yarası Olduğunu Belirtti

Lefkoşa, 4 Şubat 19 : Hayata Dokun Hareketi, ülkenin trafik sorununun, toplumun kanayan ve toplumsal mücadele ile çözülmeyi bekleyen yarası olduğunu belirtti.

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:18
Hayata Dokun Hareketi, Trafik Sorununun, Toplumun Kanayan Ve Toplumsal Mücadele İle Çözülmeyi Bekleyen Yarası Olduğunu Belirtti

Lefkoşa, 4 Şubat 19 : Hayata Dokun Hareketi, ülkenin trafik sorununun, toplumun kanayan ve toplumsal mücadele ile çözülmeyi bekleyen yarası olduğunu belirtti.
Hayata Dokun Hareketi sözcüsü Erol Sabır, “Haspolat-UKÜ arası üst geçit” için yaptığı açıklamada, her yıl trafikte birçok insanın canını ve malını kaybettiğini, ya da sakat kaldığını anımsatarak, bu konuda başta siyasiler olmak üzere, toplumun her kesiminin seferberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Sabır şöyle dedi:
“Bilindiği üzere, Haspolat çemberinin olduğu bölümde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan birçok insanımız yoldan hızlı ve dikkatsiz seyreden birçok sürücü nedeniyle kaza geçirmiş, yaralanmıştır. Bizler insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini düşünerekten, bu konu ile özel olarak üzerinde durulması gerektiği hususunda bir çok kez, her ortamda mücadelesini verdik. Bu yolda, yayaların karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçmeleri için üst geçit yapılması gerekliliğine vurgu yaptık.
Nitekim oluşan kazalardan sonra, bizim ve toplumun diğer kesimleri tarafından yapılan açıklamalar neticesinde bu bölgede yayaların karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçmesi için üst geçit yapılması konusu birçok defa gündeme gelmiştir. Hatırlayacağımız üzere, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Tolga Atakan Nisan 2019’a kadar buraya bir üst geçit yapılacağının bilgisini kamuoyu ile paylaştı.
Bizler de bu sürecin takipçisi olarak sürekli bu konuda paylaşımlar ve açıklamalar yaptık, Sn. Bakanın açıklamasını gündeme taşıdık. Nitekim Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve LTB Belediye Başkanı Sn. Mehmet Harmancı’nın çalışmaları sonucu, burada bir üst geçit yapılması için kazı çalışmalarının başladığı haberini memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. Dileğimiz, planlanan en kısa sürede bu üst geçit projesinin sonlandırılması ve topluma kazandırılmasıdır. Üst geçit projesi tamamen tamamlanıp, sonuçlanana kadar sürecin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Saygılarımızla.”
(AK/HA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ydü Mimarlık Fakültesi Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Yapıldı
Ydü Mimarlık Fakültesi Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Yapıldı
16 Milyon 537 Bin Tl Süt Bedeli Üreticilerin Hesaplarına Yatırıldı
16 Milyon 537 Bin Tl Süt Bedeli Üreticilerin Hesaplarına Yatırıldı
Can İbrahimoğlu Anısına 13 Hastaya Forma Verildi
Can İbrahimoğlu Anısına 13 Hastaya Forma Verildi
Kalkanlı’da Yarın Elektrik Kesintisi Var
Kalkanlı’da Yarın Elektrik Kesintisi Var
Ocak Ayı Enflasyon Oranı Yüzde 0.53
Ocak Ayı Enflasyon Oranı Yüzde 0.53
Oktay ile Erhürman görüştü
Oktay ile Erhürman görüştü
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Lute ile görüşmesi 2 saat sürdü
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Lute ile görüşmesi 2 saat sürdü
Afganistan'da yılın ilk ayında kanlı bilanço
Afganistan'da yılın ilk ayında kanlı bilanço
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Aydın Denktaş İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Aydın Denktaş İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı
Hollandalı Aktör Jordi Möllering Lefkoşa Ve Limasol’da Tiyatro Atölyeleri Düzenliyor
Hollandalı Aktör Jordi Möllering Lefkoşa Ve Limasol’da Tiyatro Atölyeleri Düzenliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim