Hayata Dokun Hareketi: “emekçiler Arasındaki Örgütlülüğü Ve Çalışma Barışını Bozacak Uygulamalara İzin Vermeyeceğiz”



Lefkoşa, 14 Şubat 19 (.): Hayata Dokun Hareketi, adaletsizlik ve eşitsizlik yaratarak, emekçiler arasındaki örgütlülüğü ve çalışma barışını bozacak uygulamalara izin vermeyeceklerini belirtti.



Hayata Dokun Hareketi adına Hasan Bilgehan yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı Özelde Yerel İş Gücünün Desteklenmesi ile ilgili tüzükle ek maaş desteğinden sadece KKTC vatandaşlarının faydalanmasının yanlış olacağını düşündüklerini ifade etti.



Bilgehan, böyle bir çalışmanın tüm özel sektör emekçilerini de içerisine alan kapsamda olması gerektiğini kaydetti.



“Ülkemizde ağır ve zor şartlar altında çalışan TC veya 3. Ülke vatandaşlarının gösterdikleri emeğin, KKTC vatandaşı bir kişinin emeğinden daha değersiz olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca bu tüzüğün sadece KKTC vatandaşlarını kapsayacak şekilde yasallaşması durumunda, aynı veya benzer işi yapan kişiler arasında, sadece vatandaş olup olmasına göre maaş farkı yaratacağı ve dolayısıyla çalışma barışını zedeleyeceği yönünde ciddi endişe duymaktayız” ifadelerini kullanan Bilgehan, toplumun, 2011’de yasallaştırılan, toplumda “Göç Yasası” diye tabir edilen, kamuda maaş ve özlük hakları konusunda eşitsizliği yaratan yasanın etkilerini çok acı bir şekilde tecrübe ettikleri kaydetti.



Tekrardan “Göç Yasası” gibi, adaletsizlik ve eşitsizlik yaratarak, emekçiler arasındaki örgütlülüğü ve çalışma barışını bozacak bu tür uygulamalara asla izin vermeyeceklerini dile getiren Bilgehan, bu konuda sonuna kadar mücadele göstereceklerini belirtti.



‘Eşit işe Eşit Ücret’ prensibinden yola çıkarak, sırf bulunduğu ülkenin vatandaşlığını taşımadığı için, aynı iş yerinde çalıştığı, aynı işi yaptığı iş arkadaşından daha az ücret alması, özlük haklarının olmaması, emeğinin sömürülmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu dile getiren Bilgehan, “Bu yüzden derhal, Sn. Zeki Çeler’i üzerinde çalıştıkları bu tüzüğü, tüm emekçileri içerisine alacak şekilde kapsamının genişletilmesini ve sendikalı çalıştırılma hakkını tüm emekçilere uygulanması konusunda çalışma yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.



(HUR/ÖK)

