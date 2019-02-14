Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101363
ALTIN
222.967
DOLAR
5.3054
STERLİN
6.7800
EURO
5.9789
11,9 Kg kaçak tütün ele geçirildi
11,9 KG KAÇAK TÜTÜN ELE...
Lefke ve Bafra'da hırsızlık
LEFKE VE BAFRA'DA HIRSIZLIK
Bisiklet hırsızı 5 gün daha tutuklu kalacak
Bisiklet hırsızı 5 gün daha...
Araçtan hırsızlık yapanlar tutuklu yargılanacaklar
Araçtan hırsızlık yapanlar tutuklu yargılanacaklar
banner282

Hayata Dokun Hareketi: “emekçiler Arasındaki Örgütlülüğü Ve Çalışma Barışını Bozacak Uygulamalara İzin Vermeyeceğiz”

Lefkoşa, 14 Şubat 19 (.): Hayata Dokun Hareketi, adaletsizlik ve eşitsizlik yaratarak, emekçiler arasındaki örgütlülüğü ve çalışma barışını bozacak uygulamalara izin vermeyeceklerini belirtti.

Hayata Dokun Hareketi: “emekçiler Arasındaki Örgütlülüğü Ve Çalışma Barışını Bozacak Uygulamalara İzin Vermeyeceğiz”

Lefkoşa, 14 Şubat 19 (.): Hayata Dokun Hareketi, adaletsizlik ve eşitsizlik yaratarak, emekçiler arasındaki örgütlülüğü ve çalışma barışını bozacak uygulamalara izin vermeyeceklerini belirtti.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:25
Hayata Dokun Hareketi: “emekçiler Arasındaki Örgütlülüğü Ve Çalışma Barışını Bozacak Uygulamalara İzin Vermeyeceğiz”

Lefkoşa, 14 Şubat 19 (.): Hayata Dokun Hareketi, adaletsizlik ve eşitsizlik yaratarak, emekçiler arasındaki örgütlülüğü ve çalışma barışını bozacak uygulamalara izin vermeyeceklerini belirtti.

Hayata Dokun Hareketi adına Hasan Bilgehan yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı Özelde Yerel İş Gücünün Desteklenmesi ile ilgili tüzükle ek maaş desteğinden sadece KKTC vatandaşlarının faydalanmasının yanlış olacağını düşündüklerini ifade etti.

Bilgehan, böyle bir çalışmanın tüm özel sektör emekçilerini de içerisine alan kapsamda olması gerektiğini kaydetti.

“Ülkemizde ağır ve zor şartlar altında çalışan TC veya 3. Ülke vatandaşlarının gösterdikleri emeğin, KKTC vatandaşı bir kişinin emeğinden daha değersiz olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca bu tüzüğün sadece KKTC vatandaşlarını kapsayacak şekilde yasallaşması durumunda, aynı veya benzer işi yapan kişiler arasında, sadece vatandaş olup olmasına göre maaş farkı yaratacağı ve dolayısıyla çalışma barışını zedeleyeceği yönünde ciddi endişe duymaktayız” ifadelerini kullanan Bilgehan, toplumun, 2011’de yasallaştırılan, toplumda “Göç Yasası” diye tabir edilen, kamuda maaş ve özlük hakları konusunda eşitsizliği yaratan yasanın etkilerini çok acı bir şekilde tecrübe ettikleri kaydetti.

Tekrardan “Göç Yasası” gibi, adaletsizlik ve eşitsizlik yaratarak, emekçiler arasındaki örgütlülüğü ve çalışma barışını bozacak bu tür uygulamalara asla izin vermeyeceklerini dile getiren Bilgehan, bu konuda sonuna kadar mücadele göstereceklerini belirtti.

‘Eşit işe Eşit Ücret’ prensibinden yola çıkarak, sırf bulunduğu ülkenin vatandaşlığını taşımadığı için, aynı iş yerinde çalıştığı, aynı işi yaptığı iş arkadaşından daha az ücret alması, özlük haklarının olmaması, emeğinin sömürülmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu dile getiren Bilgehan, “Bu yüzden derhal, Sn. Zeki Çeler’i üzerinde çalıştıkları bu tüzüğü, tüm emekçileri içerisine alacak şekilde kapsamının genişletilmesini ve sendikalı çalıştırılma hakkını tüm emekçilere uygulanması konusunda çalışma yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(HUR/ÖK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Sosyal Güvenlikle İlgili Tasarıları Görüştü
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Sosyal Güvenlikle İlgili Tasarıları Görüştü
Meclis Sayıştay Komitesi Toplandı
Meclis Sayıştay Komitesi Toplandı
Karadeniz Kültür Derneği’nden Kınama
Karadeniz Kültür Derneği’nden Kınama
Ubp Heyeti, Hür-iş Federasyonu’nu Ziyaret Etti
Ubp Heyeti, Hür-iş Federasyonu’nu Ziyaret Etti
Kamu-iş Kamu Görevlilileri Yasa Tasarısı’nın Sendikaların Bilgisine Getirilmesini İstedi
Kamu-iş Kamu Görevlilileri Yasa Tasarısı’nın Sendikaların Bilgisine Getirilmesini İstedi
Başbakan Erhürman Ankara’da Sempozyumda Konuştu: “ombudsman Kamuya İyi Yönetim Kavramı Getirdi”
Başbakan Erhürman Ankara’da Sempozyumda Konuştu: “ombudsman Kamuya İyi Yönetim Kavramı Getirdi”
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sevgililer Günü Konserleri Verecek
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sevgililer Günü Konserleri Verecek
Boğaziçi Direnişi Ve Şehitler Anıtı Yarın Açılacak
Boğaziçi Direnişi Ve Şehitler Anıtı Yarın Açılacak
Çakıcı Özel Sektör Çalışanlarıyla İlgili Tüzük Hakkındaki Partisinin Görüş, Tespit Ve İddialarını Açıkladı
Çakıcı Özel Sektör Çalışanlarıyla İlgili Tüzük Hakkındaki Partisinin Görüş, Tespit Ve İddialarını Açıkladı
Türk Cemaat Meclisi Milletvekiliyken 33 Yaşında Şehit Edilen Ve 55 Yıldır Kayıp Olan Cengiz Ratip Ölüm Yıldönümünde Anıldı
Türk Cemaat Meclisi Milletvekiliyken 33 Yaşında Şehit Edilen Ve 55 Yıldır Kayıp Olan Cengiz Ratip Ölüm Yıldönümünde Anıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim