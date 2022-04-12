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Hayat pahalılığı ve vergilerle ilgili iddialar doğru değil!

Başbakan Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanması planlanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nde “kamuda hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması ve vergilerin yükseltilmesi” gibi maddeler olduğu iddialarını kesin bir dille reddetti.

12 Nisan 2022 Salı 13:52
Hayat pahalılığı ve vergilerle ilgili iddialar doğru değil!

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanması planlanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nde “kamuda hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması ve vergilerin yükseltilmesi” gibi maddeler olduğu iddialarını kesin bir dille reddetti.

 Başbakan Faiz Sucuoğlu “Protokolde bu maddelerin olduğu iddiası kesinlikle doğru değildir” dedi.

Başbakan Sucuoğlu yarın 2022 yılı Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü de dahil olmak üzere bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gitmeye hazırlanırken, söz konusu protokolün içeriği de merak konusu oldu.

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'Perşembe imzalanır'

Sucuoğlu, Kıbrıs’ta yapılan çalışmalarda bir taslak oluşturulduğunu ancak imzalar atılmadan içerikle ilgili herhangi bir detay verilemeyeceğini söyledi.

Protokolün son halini almasının ardından Perşembe günü imzalanmasını beklediklerini de belirten Sucuoğlu, protokolün maddeleri arasında olduğu iddia edilen ‘hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması’ ve ‘vergilerin artırılması’ yönündeki haberlerin ise tamamen ‘asılsız’ olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
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