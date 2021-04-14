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Hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili duruşma ertelendi

Bengihan: "Mücadelemiz devam edecek"

14 Nisan 2021 Çarşamba 11:45
Hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili duruşma ertelendi
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Kamu çalışanları ve emeklilerin hayata pahalılığı ödeneğinin yasa gücünde kararnameyle durdurulmasına karşı sendikaların açtığı davalar, hükümetin savunmasını dinlemek amacıyla 20 Nisan’a ertelendi. 

Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmasıyla ilgili sendikaların ara emri talebini görüşen Anayasa Mahkemesi, hükümetin savunmasını dinlemek amacıyla duruşmayı 20 Nisan Salı 09.30'a erteledi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmasını dün yargıya taşımıştı. 


SENDİKAL PLATFORM VE HAKSEN DE DAVA DOSYALADI
Sendikal Platform ve HAKSEN de bugün konu hakkında dava dosyalayarak, ara emri başvurusunda bulundu.  
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasıyla mücadeleye devam edeceklerini ve yasanın Meclis'ten geçmemesi için eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. 

Sendikal Platform ve kamuda örgütlü 6 sendika (KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, KTHES) hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına karşı dosyaladığı davanın görüşülecek olmasından dolayı Mahkemeler önünde basın açıklaması yaptı.

BENGİHAN 

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Sendikalar adına ortak açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, adaletsizlik ve haksızlığa karşı mücadele başlatan tüm sendikalar adına konuşacağını belirtti. 

“AMACIMIZ VE GAİLEMİZ TEK” 

Amaçları ve gailelerini tek olduğunu dile getiren Bengihan, hükümetin adaletsiz ve haksızca çıkardığını belirttiği yasa gücünde kararnamenin iptali için tüm sendikaların dava açtığını ve bugün davaların görüşülmeye başlandığını kaydetti. 

Anayasa Mahkemesi’nin tek taraflı başvurulara bir karar üretmesinin çok doğru bulunmadığını, yürütmenin de temsil edilmesinin istendiğini dile getiren Bengihan, Anayasa Mahkemesi’nin hükümetin savunmasını dinlemek amacıyla duruşmayı 20 Nisan Salı 09.30'a ertelediğini ifade etti. 

Davanın 20 Nisan saat 09.30 kaşı tarafın görüşlerinin dinlenmesi için devam edeceğini söyleyen Bengihan, “Ancak bizlerin de mücadelesi devam edecek” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümet edenlerin bugün mahkeme kararının netleşmemesi ve duruşmanın daha ileri bir tarihe ertelenmesini fırsat bilerek Meclis’te yasallaşması için tasarıyı Maliye Komitesi’ne gönderdiğinin bilincinde olduklarını dile getirdi.

Bengihan, tasarının Meclis komitesinden geçmemesi adına siyasi partilerle görüşeceklerini ve grev dahil gereken her türlü mücadeleyi vereceklerini vurguladı.

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Son Güncelleme: 14.04.2021 11:59
Anahtar Kelimeler:
Hayat Pahalılığı ödeneğiyle Ilgili Duruşma
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