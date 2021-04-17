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Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmasıyla ilgili tasarılar Resmi Gazete’de halkın bilgisine sunuldu

Kamu çalışanları ve emeklilerin hayat pahalılığı ödeneklerinin dört ay süreyle durdurulmasını düzenleyen yasa tasarıları, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

17 Nisan 2021 Cumartesi 10:45
Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmasıyla ilgili tasarılar Resmi Gazete’de halkın bilgisine sunuldu
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 Kamu çalışanları ve emeklilerin hayat pahalılığı ödeneklerinin dört ay süreyle durdurulmasını düzenleyen yasa tasarıları, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tasarılarla ilgili görüş ve öneriler, 20 gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na iletilebilecek.

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Tasarılar, kamu görevlileri, emekliler, öğretmenler, polisler, Sivil Savunma Teşkilatı personeli, kamu sağlık çalışanları, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi çalışanları, Din İşleri Dairesi çalışanları, Sosyal Güvenlik Yasası altında çalışanlar, güvenlik kamu görevlileri, Atatürk Öğretmen Akademisi personeli, Sosyal Sigortalar Yasası tahtında emekli maaşı alanların mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında alması gereken hayat pahalılığı ödeneklerinin durdurulmasını içeriyor.

Hükümetin yasa gücünde kararnameyle uyguladığı hayat pahalılığını dondurma kararının yasayla da düzenlenmesi için hazırlanan tasarılar, koronavirüsle mücadelede devletin ekonomik koşulları ve bütçe imkanlarındaki zorunluluk gerekçesiyle hayat pahalılığı ödeneklerinin dört ay durdurulmasını amaçlıyor.

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Son Güncelleme: 17.04.2021 10:54
Anahtar Kelimeler:
Kamu çalışanıKktcHayat Pahalılığı
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