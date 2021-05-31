Hayat Pahalılığı ödeneğinin 4 ay süreyle durdurulmasıyla ilgili tasarı yeniden komiteye gönderildi

Hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ay süreyle durdurulmasına ilişkin yasa tasarısı, Meclis’te muhalefetin eleştirileri üzerine hükümet tarafından komiteye geri çekildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda sunuşlar bölümünde Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesinin ivedilikle görüşülen, Kamu Görevlileri Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 25'inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre ile Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısının Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

Görüşmelerin ardından hükümet tezkereyi komiteye geri çekme kararı aldı.

ÖZERSAY: “CİDDİ FAKİRLEŞME YAŞANIYOR… HÜKÜMET TASARRUFA KENDİNDEN BAŞLAMALI”

Tezkereyle ilgili söz alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Arıklı’nın “zenginden alıp fakire verme dönemindeyiz”, “asgari ücreti artıramazsak piyasayı ucuzlatacağız” şeklinde açıklamalar yaptığını anımsatarak, bunun yerine zam yapıldığını, et ve diğer ürünlere de zam yapılacağı endişesi taşıdığını belirtti.

Özersay, tüp gaz ve akaryakıta gelen zamlara değinerek, elektrikle ilgili de ucuzlatma yönünde açıklamalar yapıldığını ancak şimdi zam yapılacağından bahsedilmeye başlandığını söyledi.

Özersay, ekonomi bacağında hükümetin yaptığı açıklamaları ile yaşanan gerçeklerin farklı olduğunu savundu.

Döviz ile TL arasında makasın giderek açıldığını kaydeden Özersay, ciddi anlamda bir fakirleşme yaşandığını, piyasanın fakirleştiğini, vatandaşın esas gündeminin bu olduğunu hükümetin buna rağmen ısrarla ve inatla hayat pahalığını dondurmaya çalıştığını ileri sürdü.

Özersay, hükümetin tasarrufa kendinden başlaması gerektiğini söyleyerek, bunun daha önce yapıldığını şimdi de hükümetin bunu yaparak halka güven vermesi gerektiğini belirtti.

Hayat pahalığı konusunda atılmaya çalışılan adımın doğru yaklaşım olmadığını söyleyen Özersay, buna karşı olduklarını söyledi.

ERHÜRMAN: “TAAMMÜDEN YOKSULLAŞTIRMA PLANI”

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hayat pahalılığı ile ilgili tasarısının geçtiğimiz hafta geri çekildiğini bunun iç tüzüğe aykırı olduğunu, bu hafta nisap sağlandığını ve tasarının yeniden gündeme geldiğini bunun gerekçesinin ne olduğunu sordu.

“Bu bilinçli, taammüden yoksullaştırma planıdır” diyen Erhürman, yasa tasarısının tüzüklere aykırı olduğunu belirtti.

“Yasaların ileriye yürümeyip geriye yürüdüğü bir model mi yaratıyorsunuz” diye soran Erhürman, hukuk devleti ve en basit ilkelere aykırı davranıldığını savundu.

“HUKUKA AYKIRILIĞIN DİBİNE VURDUNUZ”

Erhürman, “Hukuka aykırılığın dibine vurdunuz. Bu yasa nereye yürüyor, siz nereye koşuyorsunuz? Biri bana anlatsın” dedi.

Yapılan zamlara da değinen Erhürman, hükümetin vatandaşa kuyu kazdığını, planlı ve taammüden bir yoksullaştırma planı uygulamaya koyduğunu iddia etti.

Hayat pahalılığını dondurmanın etkilerinin yıllara yayılacağını söyleyen Erhürman, eleştirilerde bulundu.

Devletin temelinin hukuk olduğunu ancak hükümetin hukuka aykırı uygulamalarda bulunduğunu iddia eden Erhürman, “Devletin temelinde hukuk yoksa, teoride kalır” dedi.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, usulsüz bir şekilde yasa tasarısının geçtiğimiz hafta geri çekildiğini, Meclis Başkanı’nın da şu anda üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Özdenefe, yasa tasarısının geri çekilmesine ilişkin maddeyi okudu ve hangi gerekçeyle yasa tasarısının komiteye geri çekildiğini sordu.

Özdenefe, tasarının geçen hafta da komiteye geri çekilmediğini öne sürerek, muhalefete danışılmadığını, iç tüzüğe uyulmadığını savundu.

Meclis Başkanı’nın tezkere ve yasayı oylatamayacağını çünkü geri çekilmesinin usulüne uygun yapılmadığını savunan Özdenefe, Meclis Başkanına oylatmama çağrısında bulundu.

Özdenefe, yasa tasarısının komiteye geri çekilmesi çağrısı yaptı.

ZAROĞLU

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, esnafın kan ağladığı bir dönemde hayat pahalılığının durdurulması uygulamasına karşı olduğunu söyledi.

Zaroğlu, “Halkın böyle bir kuyuya atılmasını desteklemiyorum” dedi.

Zaroğlu, böyle bir noktada nisaba destek vermeyeceğini de açıkladı.

DENKTAŞ

DP Milletvekili Serdar Denktaş, hükümete destek vermekle yasalara destek verme özgürlüğü bulunduğunu söyledi.

Hükümete desteğinin devam ettiğini, yasalara desteğin ise kendi iradesine bağlı olduğunu söyleyen Denktaş, yasa tasarısının zamanlaması, yöntemi ve üslubunun eksiklik ve yanlışlıkları bulunduğunu anayasal ve demokratik yaşantıya darbe olarak görüldüğünü söyledi.

Denktaş, tasarıyı bir sonraki pazartesine erteleme ve görüş alışverişinde bulunma ve orta yol bulma önerisinde bulundu.

OĞUZ: “ZAM KAÇINILMAZDI… GERÇEK NEYSE ONU SÖYLÜYORUM”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, tasarının ülkenin içinde bulunduğu şartlardan dolayı gündeme getirildiğini söyleyerek, “Bu koltuklarda siz olsanız siz de belki de aynısını yapacaktınız” dedi.

Oğuz, kaç aydır yapılmayan akaryakıt zammın kaçınılmaz bir zam olduğunu, mecbur kaldıkları bir noktaya gelindiğini belirtti.

Ülkenin gerçeğinin bu olduğunu dile getiren Oğuz, “Politika yapmıyorum. Politikacı değilim. Gerçek neyse onu söylüyorum” dedi.

Gelecek açısından tasarruf için bu tasarısının gündeme geldiğini söyleyen Oğuz, uzlaşının sağlanması açısından yasa tasarısının komiteye çekilmesi noktasında komite başkanına çağrıda bulundu.

Oğuz, mali durumla ilgili bilgi verdi.

Türkiye’den kaynak akışına yönelik görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Oğuz, bütçe dışında COVID 19’un ekonomiyi çok etkilediğini Türkiye’den daha önce buna yönelik kaynak geldiğini, yeniden gelmesine ilişkin böyle bir görüşmeleri bulunduğunu belirtti.

ARIKLI

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hiçbir hükümetin zam yaparken zevkle yapmadığını, zammın şartlar öyle gerektirdiği için yapıldığını söyledi.

İş başına geldiğinde “ücret artıramazsak hayatı ucuzlatmalıyız” görüşünü dile getirdiğini belirten Arıklı, ülkeye tedarik yapan firmalara uyarılar yaptığını, sebze ve gıda malzemelerinin Türkiye il başa baş gittiğini belirtti.

TC TİCARET BAKANI GELİYOR

Arıklı, Belediyeler Yasası’nda değişiklik yaparak, denetim yapmalarına, ceza yazmalarına yönelik yetki verileceğini, ayrıca Türkiye Ticaret Bakanı’nın 3 Haziran’da KKTC’ye geleceğini ve Serbest Ticaret Anlaşması’na yönelik bir adım daha atılacağını belirtti.

Arıklı, ülkede üretilmeyen malların ülkeye girişinde maliyet baskısının azaltılacağını söyledi.

Akaryakıt fiyatlarının hükümetlerin keyfi ayarlamalarıyla gerçekleştirilmediğini, tüzük gereği 15 günde bir ayarlama yapıldığını söyleyen Arıklı, dolar bazında, petrol varilde büyük artış yaşandığını kaydetti.

Arıklı, ellerinden geleni yaparak zammı ertelemeye ya da yapmamaya çalıştıklarını, belli bir noktaya kadar dayanma limitleri olduğunu, muhalefetten anlayış beklediklerini belirtti.

Arıklı, fahiş kâr yapan raf fiyatlarıyla oynayan firmaların elinden o imkanın alındığını söyleyerek, tedarikçiler başta olmak üzere bu konuyu konuştuklarını belirtti.

ERHÜRMAN

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, politika yapma konusuna değinerek, kelimenin iki anlamı bulunduğunu birincisinin toplumun yararına plan ve proje geliştirme ve ikincisinin ise popülizm yapmak olduğunu ve kaçınılması gerekenin bu olduğunu söyledi.

Erhürman, CTP olarak, yapıcı önerilerde bulunduklarını ancak önerilerinin dikkate alınmadığını belirtti.

Protokol üzerinden aktarılacak paranın düzenli gelmesinin önemli olduğu uyarısını yaptıklarını belirten Erhürman, aksi halde iç borçlanmaya gidileceğini söylediklerini ve bugün gelinen noktada bunun yapılmak zorunda kaldığını söyledi.

Erhürman, tasarının geri çekilmesi kararı alınırsa bunun muhalefetin doğru politika yapması sonucu olacağını kaydetti.

SANER: “SINIR KAPILARINA İLİŞKİN KARAR NET”

Başbakan Ersan Saner, turizmde açılıma gidildiğini, bunun da eleştirilere yol açtığını, hükümetin DSÖ verilerine uygun şekilde açılımlar yapıldığını belirtti.

Saner, sınır kapılarına yönelik net karar aldıklarını söyledi.

Tüm dünyada olduğunu gibi KKTC’nin gelirlerinde azalma olduğunu, giderleri dizayn etmek zorunda olduklarını söyleyen Saner, dövizdeki artış yaşanmasaydı akaryakıta da zam gelmeyeceğini belirtti.

Saner, akaryakıta yapılan zammın mecburiyetten kaynaklandığını anlattı.

Başbakan Saner, hayat pahalılığıyla ilgili tasarıyı yeniden görüşülmek üzere komiteye çekeceklerini açıkladı ve bu yönde öneri sundu.

Meclis’te daha sonra öneri oy birliğiyle kabul edildi, böylece tasarı komiteye geri gönderildi.

Ardından bilgiye sunuşlarda, “Sebze ve Meyve Toptancı Hallerine Yönelik Yasa Tasarısına” ilişkin tezkerenin geri çekildiği bilgiye sunuldu.

ÖZYİĞİT: “OLMAZSA OLMAZ BU ÜLKENİN YENİDEN BİRLEŞTİRİLMESİDİR”

Daha sonra 62. madde uyarınca konuşmalara geçildi. Bu sırada ilk sözü TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit aldı.

Özyiğit, sınır kapılarının açılmasının kendi önerileri olduğunu söyleyerek, gerekçelerini sıraladı.

Aşılama ve PCR testleri ile turizmin açılmasına karşı olmadıklarını belirten Özyiğit, geçmişte yapılan hatalara dikkat etmek gerektiğini söyledi.

Güneydeki seçimlerle ilgili şovenizmin tırmandığı şoven partilerin oy artırdığının görüldüğünü bunun üzüntü verici olduğunu söyleyen Özyiğit, “Bizde olanın karşılığı oluyor” dedi.

Özyiğit, “Olmazsa olmaz bu ülkenin yeniden birleştirilmesidir” diye konuştu.

Vatandaşlıklara değinen Özyiğit, yayımlanan bir ses bandı olduğunu, bu konuda şikayette bulunulduğunu söyleyerek, bu konuda polisin neden adım atmadığını sordu.

Özyiğit, vatandaşlıkla ilgili yasanın bir an önce geçirilmesi çağrısında bulundu.

ÖZERSAY: “HELLİMLER KİME NASIL DAĞITILDI?”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Resmi Gazetede yayınlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile ihtiyaçlı vatandaşlara dağıtılmak üzere 3 milyon TL karşılığında hellim satın alındığını söyleyerek, kime nasıl dağıtıldığını sordu.

Özersay, hellimlerle ilgili belli bir kilonun muhtarlara verildiğini, İskele’de bazı köylerde ve surlar içinde UBP Örgüt Başkanları aracılığıyla dağıtıldığı bilgisi aldıklarını söyleyerek, bu konunda bilgi istedi.

Özersay, “Devletin kaynakları ile parti örgütleri devreye sokulursa bu parti devletine döner, devlete inanç ve güveni sarsar” dedi.

Sınır kapılarına yönelik akıl karıştırıcı açıklamalar yapıldığını savunan Özersay, “rol kapmaya çalışma ruh haliyle” Başbakanın bu sabah kapıların açıldığını söylediğini ancak kişilerin sınırdan geçemediğini ileri sürdü.

Özersay, Başbakanın bu açıklamayı neden yaptığını sordu.

Vatandaşlıklarla ilgili bilgi talep eden Özersay, polisin tahkikat başlatıp başlatmadığını sordu.

Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkalı 10 gün olduğunu söyleyen Özersay, “Polis dosyayı yeniden açtı mı?” diye sordu.

Bu konuda hükümetin Fasıl 155 altında Bakanlar Kurulu kararı ile özel bir soruşturmacı tayin edebileceğini söyleyen Özersay, bunun daha önce yapıldığını şimdi de yapılabileceğini belirtti.

Özersay, Sivil Savunma ile ilgili iddiaları polisin kovuşturabilmesi için özel soruşturmacı tayin edilebileceğini söyleyerek hükümete buna yönelik çağrıda bulundu.

Yerinden konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Polis Genel Müdürlüğü’nün dosya kapatılmadığı için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: “İDDİALAR ARAŞTIRILACAK, İSTİSMAR VARSA TEDBİR ALINACAK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 3 milyonluk hellimin peyderpey alınmakta olduğunu 24 TL’ye verebilen her firmadan hellim aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, belediye ve muhtarlara ilettiklerini söyleyerek, örgüt başkanlarına hellim tedarik etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, iddiaların araştırılacağını, istismar varsa gereken tedbirlerin alınacağını söyledi.

Bahsedilen köylerde bazı sıkıntıların olduğunu duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, istismar oluştuysa önlemenin görevleri olduğunu kaydetti.