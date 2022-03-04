banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şubat ayı enflasyonu açıklandı
Şubat ayı enflasyonu açıklandı
Falyalı cinayeti zanlıları cezaevine gönderildi
Falyalı cinayeti zanlıları cezaevine gönderildi
Denktaş: Bu durum ülkenin utancıdır
Denktaş: Bu durum ülkenin utancıdır
Arıklı: “Bana birkaç aylık zaman verin...”
Arıklı: “Bana birkaç aylık zaman...
Ölü toprağı…
Ölü toprağı…
banner404

“Hayat Ormanı Fidan Dikme Etkinliği” yapıldı

İNŞAAT YAPILMASI AMACIYLA BİR KOOPERATİFE VERİLEN ANCAK DAHA SONRA ORMAN ARAZİSİ İLAN EDİLEN BÖLGEDE BUGÜN FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

04 Mart 2022 Cuma 19:30
“Hayat Ormanı Fidan Dikme Etkinliği” yapıldı

İNŞAAT YAPILMASI AMACIYLA BİR KOOPERATİFE VERİLEN ANCAK DAHA SONRA ORMAN ARAZİSİ İLAN EDİLEN BÖLGEDE BUGÜN FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Girne’de inşaat yapılması amacıyla bir kooperatife verilen ancak yaşanan tartışmaların ardından Bakanlar Kurulu kararıyla orman arazisi ilan edilen bölgede bugün fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte sivil toplum örgütleri bölgeyi yeniden yeşillendirmek için fidan dikerken, kooperatif üyeleri ise bölgeye giderek, iptal kararı sonrasında yaşadıklarını paylaştı...

HAYAT ORMANI…

Beşparmak Dağlarının eteklerinde Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi’nin başlattığı Site İnşaatı Projesi’ne karşı açılan dava sonrası Bakanlar Kurulu tarafından orman alanı olarak ilan bölgede “Hayat ormanı fidan dikme etkinliği” düzenlendi.

Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi, Taşkent Doğa Parkı, Peyzaj Mimarlar Odası ve Orman Mühendisleri Odası tarafından organize edilen Hayat Ormanı Fidan Dikme etkinliğinde söz konusu bölgeye 200 fidan dikildi.

YEŞİL BARIŞ HAREKETİ BAŞKANI TEL: “VERİLEN MÜCADELENİN SEMBOLÜ”

banner341
Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel etkinlikte, hayat ormanına hayat vermek için toplandıklarını belirterek, “Hayat Ormanının” sivil toplum ve halk dayanışmasıyla verilen mücadelenin sembolü olduğunu söyledi.

Etkinlikte, Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sarpten, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nevter Cömert de konuşma yaptı.

Sivil Toplum Örgütlerinin Avukatı Emre Efendi ise söz alarak fiili ve hukuki eylemlerle sürdürülen bir mücadeleyle alanın yeniden Orman arazisi ilan edildiğini kaydetti.

GÜVENLİK KUVVETLERİ PERSONELİ YAPI KOOPERATİFİ AVUKATI ÖNALIR: “MÜLKİYETİMİZDE OLAN ARAZİYE GİRİLMESİ GAYRİ YASAL”

Bu arada, Bakanlar Kurulu’nun iptal kararı sonrasında mağduriyet yaşadığını belirten Güvenlik Kuvvetleri Yapı Kooperatifi üyeleri de alanda toplanarak basına açıklamada bulundu.

Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Avukatı Bahar Gamze Önalır, Bakanlar Kurulu kararlarına rağmen, kira sözleşmesinin feshedilmediğini ve arazinin halen kooperatifin üzerinde göründüğünü savunarak, hukuki açıdan mülkiyetlerinde olan araziye girilmesinin gayri yasal olduğunu öne sürdü.

Avukat Önalır, Yüksek İdare Mahkemesi’nde Bakanlar Kurulu kararının iptali için açtıkları 3 davanın görüşülmeye devam ettiğini de belirtti.

Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Emekli Başçavuş Halil Deniz ve bazı kooperatif üyeleri de söz alarak yaşadıkları sıkıntıları paylaştı.

banner360
Son Güncelleme: 05.03.2022 00:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Narenciye bahçesindeki kuyudan çıkarılan 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımda…
Narenciye bahçesindeki kuyudan çıkarılan 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımda…
Din İşleri Başkanlığı’nda ihtida töreni gerçekleşti
Din İşleri Başkanlığı’nda ihtida töreni gerçekleşti
Pilli: "Poliklinik hizmetlerinde düzenlemeler yapılacak"
Pilli: "Poliklinik hizmetlerinde düzenlemeler yapılacak"
Polis, Ercan’da  5,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Polis, Ercan’da  5,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Arıklı: “Reformları birlikte hayata geçireceğiz”
Arıklı: “Reformları birlikte hayata geçireceğiz”
Gıda analiz sonuçları açıklandı
Gıda analiz sonuçları açıklandı
Tatar, Türkiye Futbol Şöhretler Karması Ekibini Ve Yatırımcıları Kabul Etti
Tatar, Türkiye Futbol Şöhretler Karması Ekibini Ve Yatırımcıları Kabul Etti
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan “Ukrayna’ya Yardım Eli”
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan “Ukrayna’ya Yardım Eli”
Ticaret Odası: “Elektrik zammı topluma pahalılık ve işsizlik olarak geri dönecek”
Ticaret Odası: “Elektrik zammı topluma pahalılık ve işsizlik olarak geri dönecek”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim