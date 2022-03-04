“Hayat Ormanı Fidan Dikme Etkinliği” yapıldı

İNŞAAT YAPILMASI AMACIYLA BİR KOOPERATİFE VERİLEN ANCAK DAHA SONRA ORMAN ARAZİSİ İLAN EDİLEN BÖLGEDE BUGÜN FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Girne’de inşaat yapılması amacıyla bir kooperatife verilen ancak yaşanan tartışmaların ardından Bakanlar Kurulu kararıyla orman arazisi ilan edilen bölgede bugün fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte sivil toplum örgütleri bölgeyi yeniden yeşillendirmek için fidan dikerken, kooperatif üyeleri ise bölgeye giderek, iptal kararı sonrasında yaşadıklarını paylaştı...

HAYAT ORMANI…

Beşparmak Dağlarının eteklerinde Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi’nin başlattığı Site İnşaatı Projesi’ne karşı açılan dava sonrası Bakanlar Kurulu tarafından orman alanı olarak ilan bölgede “Hayat ormanı fidan dikme etkinliği” düzenlendi.

Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi, Taşkent Doğa Parkı, Peyzaj Mimarlar Odası ve Orman Mühendisleri Odası tarafından organize edilen Hayat Ormanı Fidan Dikme etkinliğinde söz konusu bölgeye 200 fidan dikildi.

YEŞİL BARIŞ HAREKETİ BAŞKANI TEL: “VERİLEN MÜCADELENİN SEMBOLÜ”

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel etkinlikte, hayat ormanına hayat vermek için toplandıklarını belirterek, “Hayat Ormanının” sivil toplum ve halk dayanışmasıyla verilen mücadelenin sembolü olduğunu söyledi.

Etkinlikte, Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sarpten, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nevter Cömert de konuşma yaptı.

Sivil Toplum Örgütlerinin Avukatı Emre Efendi ise söz alarak fiili ve hukuki eylemlerle sürdürülen bir mücadeleyle alanın yeniden Orman arazisi ilan edildiğini kaydetti.

GÜVENLİK KUVVETLERİ PERSONELİ YAPI KOOPERATİFİ AVUKATI ÖNALIR: “MÜLKİYETİMİZDE OLAN ARAZİYE GİRİLMESİ GAYRİ YASAL”

Bu arada, Bakanlar Kurulu’nun iptal kararı sonrasında mağduriyet yaşadığını belirten Güvenlik Kuvvetleri Yapı Kooperatifi üyeleri de alanda toplanarak basına açıklamada bulundu.

Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Avukatı Bahar Gamze Önalır, Bakanlar Kurulu kararlarına rağmen, kira sözleşmesinin feshedilmediğini ve arazinin halen kooperatifin üzerinde göründüğünü savunarak, hukuki açıdan mülkiyetlerinde olan araziye girilmesinin gayri yasal olduğunu öne sürdü.

Avukat Önalır, Yüksek İdare Mahkemesi’nde Bakanlar Kurulu kararının iptali için açtıkları 3 davanın görüşülmeye devam ettiğini de belirtti.

Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Emekli Başçavuş Halil Deniz ve bazı kooperatif üyeleri de söz alarak yaşadıkları sıkıntıları paylaştı.