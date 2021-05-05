banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Anastasiadis; şahin mi güvercin mi?
Anastasiadis; şahin mi güvercin mi?
Lale Devri biterken…
Lale Devri biterken…
Tıp-İş’in garip davranışlarının altındaki asıl huzursuzluk
Tıp-İş’in garip davranışlarının altındaki asıl...
Boş konuşuyorsunuz!
Boş konuşuyorsunuz!
banner376

Hayat giderek pahalılaşıyor

En yüksek artış giyim ve ayakkabıda..

05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:30
Hayat giderek pahalılaşıyor
banner337

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı “2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi”nde, bir önceki aya göre yüzde 1.94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3.84 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.45 değişim gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6.67 ile giyim ve ayakkabı ana grubunda gerçekleşti.

banner341
Ulaştırma ana grubunda yüzde 3.46, eğitim ana grubunda yüzde 1.99, lokanta ve otellerde yüzde 1.68, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.62, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1.58, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 1.41, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 1.38, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 1.36, sağlık ana grubunda yüzde 1.10, haberleşme ana grubunda yüzde 0.82, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.35 artış meydana geldi.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 330 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 88 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 300 Sabit Telefon Görüşme Ücreti (Yurt Dışı), yüzde 140 Sabit Telefon Görüşme Ücreti (Sabitten Cep Telefonunu arama) ve yüzde 100 Piyango Bileti (TC) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 100 ile Sabit Telefon Görüşme Ücreti (Yurt İçi), yüzde 47.49 ile Çiçek Lahanası ve yüzde 40.60 ile taze bakla oldu.

banner360
Son Güncelleme: 05.05.2021 11:12
Anahtar Kelimeler:
Hayat PahalılığıEnflasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı yaptırmak isteyenlerin dikkatine!
Aşı yaptırmak isteyenlerin dikkatine!
İsg-bir, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin hayat bulmasını istedi
İsg-bir, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin hayat bulmasını istedi
LTB 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması için başvuru süreci başladı
LTB 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması için başvuru süreci başladı
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Salgında son 24 saatte neler yaşandı?
Salgında son 24 saatte neler yaşandı?
Pandemi, ölümlü kaza sayısını azaltmadı
Pandemi, ölümlü kaza sayısını azaltmadı
Bakan Çavuşoğlu, Ankara’ya Gidiyor; Oktay ve Pakdemirli ile görüşecek
Bakan Çavuşoğlu, Ankara’ya Gidiyor; Oktay ve Pakdemirli ile görüşecek
Hava durumu
Hava durumu
Anastasiadis; şahin mi güvercin mi?
Anastasiadis; şahin mi güvercin mi?
Lale Devri biterken…
Lale Devri biterken…

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim