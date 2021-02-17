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Hayalinizdeki ürünler bir tık uzakta

17 Şubat 2021 Çarşamba 19:55
Hayalinizdeki ürünler bir tık uzakta
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Türkiye’nin en geniş ürün e-ticaret portallarından biri olan Trendyol Gülçin İncirli güvencesi ile Kıbrıs’ta

Kıbrıs’ın tek moda ikonu olarak bilinen, başarılı iş kadını, eczacı Gülçin İncirli, Türkiye’nin internet üzerinden alış veriş yapılan en büyük e-ticaret portalı Trendyol ile sözleşme imzalayıp anlaşma yaptı.

Günümüzde, dijital çağına bağlı artan internet kullanımı sayesinde online alışverişi tercih eden tüketicilere sunulan e-ticaret sayfaları herkes için çok büyük bir avantaj haline gelmektedir.

Bu e-ticaret sayfaları da, sanal dünyayı aktif kullanan ve takipçi sayıları fazla olan kişilerle işbirliği yapıp markalarını daha fazla kaliteye ulaştırmayı sağlıyor. Ada’mızda bir çok alanda hep ilklere imza atan Gülçin İncirli Trendyol ile yaptığı anlaşmayla yeni bir ilke daha imza attı.

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SİPARİŞLER KIBRIS KARGO İLE GELECEK

e-ticaret portalı Trendyol ile imzalanan sözleşme ile artık Türkiye’deki geniş ürün yelpazesine ulaşmak artık çok kolay. Peki bu ürünlere ulaşmak için ne yapmanız gerekiyor? Yapmanız gereken tek şey www.trendyol.com internet alış-veriş ağına erişim sağlayarak ihtiyacınız olan ürünü sepete eklemek ve kargo kısmından Kıbrıs Kargo seçeneğini işaretlemek. Eğer her üründen ticaret amaçlı alınmayacaksa parça parça istediğiniz kadar ürünü gümrük ödemeden alabilirsiniz.

İNCİRLİ: KIBRIS TÜRK HALKINA MÜTHİŞ BİR İMKAN SAĞLADIK

Kıbrıs’ta daha önceki dönemlerde de bir çok başarılı projeye imza atan Gülçin İncirli, Kıbrıs halkına böylesi geniş yelpazesi olan, birbirinden farklı ürünleri çok kolay bir şekilde alma imkanı sağladıkları için çok mutlu olduğunu ifade ederken, şunları kaydetti;

“Öncelikle bizim için asıl olan güven, halkımız artık Türkiye fiyatları ile uygun alış veriş fırsatını imzalamış olduğumuz sözleşme ile yakalamış olacak. Teksilden, elektroniğe, ayakkabıdan, hediyelik eşyalara ve her biri dünya standartlarında markaların artık bir tık ile evinize kadar ulaşmasını sağladığımız bu projede artık Kıbrıs Türk halkı alış veriş özgürlüğüne kavuşacak” diye konuştu.

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