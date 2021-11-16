Hayalet şehir (Kapalı Maraş) ‘’Bulaman’’ ile can buldu…

HAYALET ŞEHİR (KAPALI MARAŞ) ‘’BULAMAN’’ ile CAN BULDU…

İstanbul’da yaşamını sürdüren Gazimağusalı sanatçı Nihayet (NİNİ)’in ‘’Bulaman’’ adlı klibinin çekimleri Kapalı Maraş’ta tamamlandı.

Yapımcılığını NAC Prodüksiyonun üstlendiği, yönetmenliğini Mert Yusuf Özlük’ün, görüntü yönetmenliğini ise; Hüseyin Bostan’ın yaptığı klibin çekimleri tamamlandı. Edit ve post-prodüksiyon için İstanbul’a gönderildi. Pek yakında sizlerle buluşacak olan Bulaman adlı klip ‘’Hayalet Şehir’’ (Ghost Town)’de çekilen ilk video klip olma özelliğini de taşıyor.

Uluslararası Dijital Platformlarda yerini alacak olan klip, aynı zamanda KKTC’nin tanıtımı açısından büyük bir önem arz ediyor. ‘’Bulaman’’ adlı klibin tamamının Gazimağusa’da çekilmesi sanatçı Nihayet için ayrı bir önem taşıyor.

Mağusalı Sanatçı Nihayet’den aldığımız bilgiye göre;

‘’Uzun yıllardır İstanbul’da yaşadığım için genelde kliplerimi orada çekmeyi tercih ediyordum. Fakat doğduğum topraklarda Mağusamda klip çekmek uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Kapalı Maraş’ın açılmasıyla bu projemi gerçekleştirmenin artık zamanının geldiğine inandım ve kolları sıvadık. Sonuç olarak amacım hem memleketim olan Mağusa’yı tüm Dünya’ya tanıtmak, hem de kalıcı güzel bir iş çıkarmaktı.

Güzel bir ekiple çalıştım ve başardığımıza inanıyorum.’’ dedi Klibin yönetmeni Mert Yusuf Özlük ise;

Geçtiğimiz yıllarda Mağusa’nın ilk belgeselini çektiğini ve bu bağlamda Mağusa’nın çok değerli bir tarihi olduğunu ve bu tarihi dokusunu klibe entegre ederek çekim planlarını gerçekleştirdiklerine değindi. Uluslararası müzik kanalları ve dijital platformlarda yerini alacak olan ‘’Bulaman’’ adlı klibin genelde KKTC’nin ve özelde de Gazimağusa’nın tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını’’ da sözlerine ekledi.