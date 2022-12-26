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Havalar soğuyor!

Meteoroloji Dairesi’nin 25-30 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporu açıklandı.

26 Aralık 2022 Pazartesi 10:42
Havalar soğuyor!

Meteoroloji Dairesi’nin 25-30 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.                     

Hava, hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Pazartesi az bulutlu, salı açık ve az bulutlu, çarşamba az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Perşembe ve cuma günleri ise az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının, genellikle iç kesimler ve sahillerde 17–20 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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