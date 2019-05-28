Havalar ısındı sahiller doldu taştı

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda, en yüksek hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükselebileceği ve güneşe karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu. (MHA)