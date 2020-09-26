Havadisten gerçekçi anket

Havadis gazetesinin düzenlediği anket sonucuna göre; Akıncı birinci, üç aday ikinci tur için kıyasıya yarışıyor. Havadis’in elde ettiği seçime dört hafta kala alanda çalışılmış ve iki hafta kala sonuçlanan kamuoyu yoklamasına göre Akıncı ilk sırada, Erhürman, Tatar ve Denktaş birbirleri ile çok küçük farklarla ikinci tur için yarışıyor. 13 Eylül 2020 ile 23 Eylül 2020 tarihleri arasında yüzde 51’i erkek, Yüzde 49’u kadın olan 1050 kişi ile rastgele örneklem yoluyla 6 ilçede yüz yüze yaptırılan siyasi eğilim yoklamasında ‘Bugün Cumhurbaşkanlığı Seçimi olsa kime oy vereceksiniz?’ şeklinde yöneltilen soruya, ankete katılanların yüzde 22.3’ü Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 16.2’sinin Cumhuriyetçi Türk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman’dan yana tercih kullandığı araştırmada, Ulusal Birlik Partisi Adayı Ersin Tatar yüzde 15.3 ile üçüncü sırada görünüyor. Erhürman ile Tatar arasındaki farkın yüzde 1’in altında görüldüğü araştırma sonuçlarına göre Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş 14.1 ile dördüncü sırada ve Erhürman ile arasında yüzde 2.1, Tatar ile arasında yüzde 1.2’lik bir fark görünüyor.

Mustafa Akıncı’nın ikinci tura kalmayı büyük ölçüde garantilediği anket sonuçlarına göre ikinci tur için Tufan Erhürman, Ersin Tatar ve Serdar Denktaş arasında yüzde 1’ler 2’ler seviyesinde sıkı bir yarış olduğu gözlemleniyor. Kararsızım diyen ya da cevap vermeyen deneklerin toplamının yüzde 20.4 olduğu araştırma sonuçlarına göre Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay yüzde 6.4 görünürken, Yeniden Doğuş Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı 3.9 oranında araştırmaya katılanların tercihi aldığı görüldü. Diğer adayların ise toplamda 1,4 seviyelerinde olduğu görüldü. Kararsızım ve yanıt vermek istemeyenlerin seçim sonucu ciddi şekilde etkileyebilecek büyüklükte olması ise seçim sonuçlarının sürprizlerle dolu olmasının beklendiği de görülmektedir.