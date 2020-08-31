Hava Sıcaklığının 45 Dereceye Kadar Çıkacağı Belirtildi

Lefkoşa, 31 Ağustos 2020 (.): Hava sıcaklığının iç kesimlerde 45 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

Meteoroloji Dairesi’nin 7 Eylül’e kadar olan tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 42-45, sahillerde ise 35-38 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar’ın ise Genellikle Güney ve Batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

(ID/ŞEB)