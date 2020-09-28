banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1123
ALTIN
468.305
DOLAR
7.7593
STERLİN
10.0157
EURO
9.0539
Rotasyona girelim tam maaş alalım, öylemi!
Rotasyona girelim tam maaş alalım,...
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
İki yüzlülükler tavan yaparsa
İki yüzlülükler tavan yaparsa
banner376

Hava Sıcaklığının 32 Dereceye Kadar Düşmesi Bekleniyor

Lefkoşa 28 Eylül 20 : Meteoroloji Dairesi’nin 29 Eylül - 5 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 32 dereceye kadar düşecek.

28 Eylül 2020 Pazartesi 16:09
Hava Sıcaklığının 32 Dereceye Kadar Düşmesi Bekleniyor
banner337
banner351

Lefkoşa 28 Eylül 20 : Meteoroloji Dairesi’nin 29 Eylül - 5 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 32 dereceye kadar düşecek.

Rapora göre ilgili dönemde bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile yarın sıcak diğer günlerde nispeten serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

banner341
Buna göre, havanın yarın ve Çarşamba günü açık ve az bulutlu; Perşembe günü açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Cuma günü parçalı bulutlu; Cumartesi günü açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Pazar günü açık ve az bulutlu; Pazartesi günü ise parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bu dönemde en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde yarın 37 – 40 derece, diğer günlerde ise 32 – 35 derece; sahillerde ise hafta boyunca 27 – 30 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rapora göre hafta boyunca rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette Çarşamba günü ise kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

(DOĞ/ŞEB)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay Fox Tv’de Seçimi Ve Vizyonunu Anlattı
Özersay Fox Tv’de Seçimi Ve Vizyonunu Anlattı
Bağımsızlık İttifakı: “softa Şaşırtması”
Bağımsızlık İttifakı: “softa Şaşırtması”
Sağlık Bakanı Pilli Türkiye’nin Hibe Ettiği 5 Ambulansın Hafta İçinde Bakanlığa Teslim Edileceğini Açıkladı
Sağlık Bakanı Pilli Türkiye’nin Hibe Ettiği 5 Ambulansın Hafta İçinde Bakanlığa Teslim Edileceğini Açıkladı
Yakın Doğu Üniversitesi’nin Sprey Projesine Avrupa’dan Ödül...
Yakın Doğu Üniversitesi’nin Sprey Projesine Avrupa’dan Ödül...
Hür-iş Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na Toplantı Çağrısı Yaptı
Hür-iş Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na Toplantı Çağrısı Yaptı
Sağlık Bakanlığı’ndan TIP-İŞ’in iddialarına yönelik açıklama
Sağlık Bakanlığı’ndan TIP-İŞ’in iddialarına yönelik açıklama
Cumhurbaşkanlığı : “Rum tarafı otobüsleri öğrenciler için bölgeye giriş yapabilecek"
Cumhurbaşkanlığı : “Rum tarafı otobüsleri öğrenciler için bölgeye giriş yapabilecek"
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yeni yasama yılına perşembe günü başlıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yeni yasama yılına perşembe günü başlıyor
Türkiye'den Pandemi hastanesine 5 yeni ambülans bağışı
Türkiye'den Pandemi hastanesine 5 yeni ambülans bağışı
Erhürman: Vizyonumuz dünyaya açılmak
Erhürman: Vizyonumuz dünyaya açılmak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim