Hava yarın yağışlı

Ülkenin bir hafta boyunca alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava yarın parçalı bulutlu, zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, çarşambaya kadarki diğer günler ise açık az bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde genellikle 16-19 derece dolayında seyredeceği, rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiği belirtildi.