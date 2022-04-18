banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hava yarın ve Çarşamba günü serin ve nemli olacak
Sağanak bekleniyor
Çöl tozundan dolayı hava kirliliği sınır değerleri aşıldı
Çöl tozundan dolayı hava kirliliği...
Pilli: “170 milyon TL’lik yeni bir ilaç alım ihalesine daha çıkıldı”
“Bu yıl ilaç sıkıntısı yaşanmayacak”
Gazimağusa-Karpaz anayolunda kaza: Dört yaya yaralandı
Korkunç trafik kazası
Çaresizliğin belgeleri!
Çaresizliğin belgeleri!
banner404

Hava yarın ve Çarşamba günü serin ve nemli olacak

Ülke yarın ve çarşamba serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

18 Nisan 2022 Pazartesi 15:00
Hava yarın ve Çarşamba günü serin ve nemli olacak

Ülkede yarın yer yer sağanak yağış ile kuvvetli ve zaman zaman fırtınamsı rüzgâr etkili olacak. Kuvvetli ve fırtınamsı rüzgârın çarşamba günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. 
Meteoroloji Dairesi’nin 19–25 Nisan tarihleri arasında hava tahminlerine göre,bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, salı ve çarşamba günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, yarın, parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba, parçalı ve az bulutlu, perşembe ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek. Hava cuma günü açık ve az bulutlu olacak. 

banner341
Hava, cumartesi çok bulutlu, pazar parçalı ve az bulutlu, pazartesi ise açık ve az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısında 22-25 derece, ikinci yarısında ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, salı ve çarşamba günleri kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı olarak esecek.
 

banner360
Son Güncelleme: 18.04.2022 15:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genel Kurul’da elektrik ve mali protokol konusu tartışıldı
Genel Kurul’da elektrik ve mali protokol konusu tartışıldı
Çöl tozundan dolayı hava kirliliği sınır değerleri aşıldı
Çöl tozundan dolayı hava kirliliği sınır değerleri aşıldı
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Pilli: “170 milyon TL’lik yeni bir ilaç alım ihalesine daha çıkıldı”
Pilli: “170 milyon TL’lik yeni bir ilaç alım ihalesine daha çıkıldı”
Kemal Saraçoğlu Vakfı: “Fitre bağışlarınız, çocuklara neşe olsun”
Kemal Saraçoğlu Vakfı: “Fitre bağışlarınız, çocuklara neşe olsun”
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu’ndan zamlı elektrik tarifelerine tepki
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu’ndan zamlı elektrik tarifelerine tepki
Yerli kerevizde tavsiye dışı bitki koruma
Yerli kerevizde tavsiye dışı bitki koruma
Gazimağusa-Karpaz anayolunda kaza: Dört yaya yaralandı
Gazimağusa-Karpaz anayolunda kaza: Dört yaya yaralandı
Girne Kaymakamlık çalışanı Ahmet Kaya hayatını kaybetti
Girne Kaymakamlık çalışanı Ahmet Kaya hayatını kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim