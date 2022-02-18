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Hava yarın öğleye kadar yer yer yağmurlu

Ülkede yarın öğleye kadar yer yer yağmur bekleniyor. Pazar günü ise bulutlu geçecek.

18 Şubat 2022 Cuma 16:45
Hava yarın öğleye kadar yer yer yağmurlu

Bölgenin 19-25 Şubat tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, pazar ve pazartesi parçalı bulutlu, salı ve perşembe parçalı bulutlu yer yer yağmurlu, çarşamba ve cuma parçalı bulutlu olacak.

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En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 ºC, dolaylarında seyredecek.          

RÜZGAR YER YER FIRTINAMSI ESECEK

Rüzgar, periyodun ilk günü kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtınamsı, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.   

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Son Güncelleme: 18.02.2022 16:55
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