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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’ndan El-Sen’e destek

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’ndan El-Sen’e destek

05 Eylül 2019 Perşembe 12:38
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’ndan El-Sen’e destek

KAPISIZ: “SERMAYENİN KARINA KAR KATMA HEVESİNDE OLANLARLA ÇALIŞMA BARIŞINI BOZACAĞIZ”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) mücadelesine sahip çıktıklarını duyurdu.

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Kapısız, “Bizim malımız olan Kıb-Tek’i batırıp sermayenin kârına kâr katma hevesinde olanlarla çalışma barışını bozacağımızı buradan duyururuz” dedi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Kapısız yazılı açıklamasında, halka, UBP-HP hükümetine karşı uyanık olma, El-Sen’in onurlu mücadelesine sahip çıkma ve direnme çağrısı yaptı. 

Kıb-Tek’i hizmet veremez duruma sokma, halkı bıktırma ve kurumu sermayeye peşkeş çekme çabasında olunduğunu savunan Cem Kapısız, hükümeti Ankara’dan gelen baskılara boyun eğmekle, dilenci politikası izlemekle suçladı. 

Kapısız, “Ercan Havalimanı, su ve Kıbrıs Türk Hava Yolları örneklerinde olduğu gibi elektrik de pahalılaşacak ve Kıbrıs Türk halkı bir avuç patronun elinde sömürünün en büyüğünü yaşayacak” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 05.09.2019 15:41
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