banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99457
ALTIN
257.318
DOLAR
5.6306
STERLİN
7.0848
EURO
6.3562
Tatile uyuşturucu ile geldi
İÇ ÇAMAŞIRINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Yine kadına şiddet ve tehdit
YİNE KADINA ŞİDDET VE TEHDİT
Ayrenk tutuklu, Yıldırım tutuksuz yargılanacak
AYRENK TUTUKLU, YILDIRIM TUTUKSUZ YARGILANACAK
İki kaçak daha yakalandı
İKİ KAÇAK DAHA YAKALANDI
banner307

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hayat pahalılığı ödeneğinden kesinti yapılmasını eleştirdi

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hayat pahalılığı ödeneğinden kesinti yapılmasını eleştirdi

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:16
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hayat pahalılığı ödeneğinden kesinti yapılmasını eleştirdi

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, hükümetin hayat pahalılığından kesinti yapmasını eleştirerek, kararın geri alınmasını talep etti. 
Yazılı açıklama yapan Kapısız, geçtiğimiz yıl aynı zamanlar, yine çalışanların ek-mesailerinden “haksızca kesinti yapıldığını adına da tasarruf” denildiğini, çarşıya pazara nasıl yansıyacağı göz önünde bulundurulmadan yapılan bu uygulamaların bir çaresizliğin değil sermaye gruplarından taraf olmanın sonucu olduğunu savundu. 
Kapısız şöyle devam etti: 
“Hükmet edenler, bir taraftan kaynak yokluğundan dolayı acınaklı açıklamalar yaparken diğer taraftan trilyonluk otellere halen teşvikler ve vergi bağışları uygulamakta, üniversite kurumlarının zengin ailelerin elinde gönüllerince vergi kaçırdığı kullanışlı araçlar halini almasına ise seyirci kalmaktadırlar. 

banner317
Hükümettekiler, memleketi idare ettiklerini sanırken, gazinolara giren çıkan paranın urubunu bile kontrol edememektedirler. Hükümetimizin zengini daha da zengin etmeye yönelik bu yoğun çabaları arasında, çok kazananın çok, az kazananın az ödeyeceği adil bir vergi sisteminin hayali bile kurulamamaktadır. UBP-HP hükümeti ülkemizin kaymağını yiyen zengin grupları karşısına almamak adına daha önceki hükümet örneklerinde olduğu gibi tek yapabildiği çalışanlardan kesinti yaparak sermaye gruplarına kaynak yaratmak olmuştur. 
Hükümet, halkın %1’ini bile temsil etmeyen zengin grupların temsilciliği olarak görev yapmaya devam edecekse yaklaşan seçim döneminde çalışan kesimlerden oy talep etmek gibi bir derdi de olmamalıdır.”
Kapısız, “Bakanlar Kurulu’nda alınan buadaletsiz karar geri alınmadığı takdirde UBP-HP hükümetinin kredisi Hava Trafik Kontrolörleri açısından bitmiştir” ifadelerini kullandı. 
 

Son Güncelleme: 03.07.2019 15:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık bağış
Türkiye’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık bağış
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, DAÜ mezuniyet törenine katıldı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, DAÜ mezuniyet törenine katıldı
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı’yı kabul etti
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı’yı kabul etti
Lefkoşa-Girne ana yolunda orta refüj temizliği yapılıyor
Lefkoşa-Girne ana yolunda orta refüj temizliği yapılıyor
Görevden alma ve atamalar
Görevden alma ve atamalar
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği Heyetini Kabul Etti
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Model Uçak Sporcusu Erel Cankan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Model Uçak Sporcusu Erel Cankan’ı kabul etti
Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Enfıeld’de Kültür Festivali düzenledi
Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Enfıeld’de Kültür Festivali düzenledi
14 yaşındaki İlknur kayıp
14 yaşındaki İlknur kayıp
Sıcak hava devam edecek
Sıcak hava devam edecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim