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Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde 1 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrol Merkezi personelinden bir kişi, rutin yapılan testler sonucu covid-19 pozitif çıktı.

07 Kasım 2021 Pazar 21:30
Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde 1 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrol Merkezi personelinden bir kişi, rutin yapılan testler sonucu covid-19 pozitif çıktı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamdai Hava Trafik Kontrol Merkezi çalışanlarının, uzun zamandan bu yana devam eden personel sıkıntısı nedeniyle üç ekip ile hizmet verdiği, pozitif personelimizin ekibindeki diğer çalışanların, temaslı olmaları nedeniyle karantinaya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, hava trafiğinde aksamaların yaşanmaması için temaslı olan ekibin, Sağlık Bakanlığının izni ve önlemleri çerçevesinde; karantina adreslerinden görev yerlerine, vardiya sonunda ise görev yerlerinden karantina adreslerine götürüldüğü kaydedildi. Temaslı personelin, vardiya boyunca kimseyle temas etmediği, Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin de düzenli aralıklarla dezenfekte edildiği bildirildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ercan Tavsiyeli Hava Sahasından sorumlu olan Hava Trafik Kontrol Merkezi ve çalışanları, günde onlarca transit ve Ercan Havalimanı bağlantılı bir düzineye yakın uçuşun güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Bu önemli hizmetin verilmeye devam edilebilmesi, dolayısıyla hava trafiğinde aksamaların yaşanmaması için temaslı olan ekip, Sağlık Bakanlığının izni ve önlemleri çerçevesinde; karantina adreslerinden görev yerlerine, vardiya sonunda ise görev yerlerinden karantina adreslerine götürülmektedirler. Temaslı personel, vardiya boyunca kimseyle temas etmezken, Hava Trafik Kontrol Merkezi de düzenli aralıklarla dezenfekte edilmektedir.

Kovid 19 salgınının ağır darbe indirdiği havacılık sektörü, son dönemde dünyanın çeşitli merkezlerindeki kontrol kulelerinde vakaların artması nedeniyle fazladan zorluk yaşamaktadır. Örneğin Amerikan Havacılık İdaresi’nin verilerine göre (FAA), Kasım ve Aralık 2020'de ABD'nin onlarca kule veya merkezinde yüzlerce personel çıkmıştır. Buna rağmen hava trafik merkezleri veya kuleler, ilaçlama yapılabilmesi için sadece kısa süreliğine kapatmış, ilaçlamanın ardından aynı ekiple çalışmaya devam etmiştir. Bu dünya genelinde uygulanan bir prosedürdür.

Ercan Tavsiyeli Hava Sahasının "Ercan Kule" dışında bir merkeze devredilmesi veya personel alımı ile hemen takviye edilmesi söz konusu olmadığından, Sağlık Bakanlığının izniyle böyle bir karar almış bulunmaktayız.

Personel eksiliğini bir nebze olsun gidermek için 16 hava trafik kontrolörü adayı, Ankara'ya temel eğitime gönderilmiştir. Ancak son yıllarda Hava Trafik Kontrol Merkezi’ndeki personel sayısının düşmesi nedeniyle, 16 hava trafik kontrolörü adayının tümü temel eğitimi geçse bile, Merkez'in tam kapasite ile sorunsuz hizmet verebilmesi için 16 personele daha ihtiyaç duyulmaktadır. Bu önemli açığın giderilmesi adına çalışmalarımız devam edecektir.”

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Son Güncelleme: 07.11.2021 22:21
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