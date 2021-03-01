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Hava tahminleri..

Meteoroloji Dairesi 8 Mart'a kadar olan hava tahminlerini açıkladı..

01 Mart 2021 Pazartesi 14:35
Hava tahminleri..
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Hava tahminlerine göre yarından itibaren üç gün yer yer sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinin 8 Mart’a kadar olan tahminlerine göre, havanın yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak, Çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak, Perşembe ise öğleye kadar yer yer sağanak; periyodun geriye kalan günlerinde ise az bulutlu olması bekleniyor.

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Rüzgar, Kuzey’den zaman zaman kuvvetli, genelde ise orta kuvvette esecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18- 21 derece, Çarşamba ise 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.

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Son Güncelleme: 01.03.2021 15:37
Anahtar Kelimeler:
Sağanak YağmurKKTC Meteoroloji Dairesi
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