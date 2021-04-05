banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aynada gördüğün gerçekte kim?
Aynada gördüğün gerçekte kim?
Pandemi fakirliktir ama…
Pandemi fakirliktir ama…
Sendikalar iyi niyetli değil
Sendikalar iyi niyetli değil
Kamuda ilaç kurulu saltanatı
Kamuda ilaç kurulu saltanatı
banner376

Hava sıcaklığı yükselecek, yağmur yok

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 29 dereceye kadar yükseleceğini, hafta boyunca yağmur beklenmediğini açıkladı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 17:00
Hava sıcaklığı yükselecek, yağmur yok
banner337

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Nisan tarihlerini kapsayan hava raporuna göre, periyodun ilk günlerinde yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

banner341
Bölgede hava; yarın açık ve az bulutlu, çarşamba günü parçalı ve az bulutlu, perşembe günü parçalı bulutlu, cuma günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cumartesi günü parçalı bulutlu, pazar ve pazartesi günleri açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 26- 29 derece diğer günlerde ise 20 - 23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise  kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman  kuvvetli esecek.
 

banner360
Son Güncelleme: 05.04.2021 17:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 64'ü yerel 70 yeni vaka
KKTC'de 64'ü yerel 70 yeni vaka
Atıkların temizlenmesinin önündeki engel itfaiye
Atıkların temizlenmesinin önündeki engel itfaiye
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: “Concorde Otel’e verilen izin yasa dışı değil”
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: “Concorde Otel’e verilen izin yasa dışı değil”
Yabancı çalışanlar 30 Haziran’a kadar ön izinden muaf işlem yapabilecek
Yabancı çalışanlar 30 Haziran’a kadar ön izinden muaf işlem yapabilecek
KAMUSEN ve KTAMS yarın Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde grev yapacak
KAMUSEN ve KTAMS yarın Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde grev yapacak
LAÜ Öğretim Üyesi Perçinci, Kanser farkındalık ve sağlıklı beslenme konusuna dikkat çekti
LAÜ Öğretim Üyesi Perçinci, Kanser farkındalık ve sağlıklı beslenme konusuna dikkat çekti
Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, “pandemi süreci ve sonrasında KKTC turizm sektörü” hakkında 6 Nisan Salı günü 19:00’da GAÜ online yayınında konuşacak
Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, “pandemi süreci ve sonrasında KKTC turizm sektörü” hakkında 6 Nisan Salı günü 19:00’da GAÜ online yayınında konuşacak
Mart ayında enflasyon yüzde 1.39 arttı
Mart ayında enflasyon yüzde 1.39 arttı
Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı
Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı
GAÜ Hukuk Fakültesi’nden; 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
GAÜ Hukuk Fakültesi’nden; 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim