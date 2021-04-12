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Hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren artacak

 

12 Nisan 2021 Pazartesi 16:00
Hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren artacak
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Hava sıcaklığı yarın ve Çarşamba 18-21 sonraki günlerde 24-27 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 13 -19 Nisan tarihleri arasında bölge, periyodun ilk iki günü yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Hava hafta boyunca parçalı bulutlu sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk iki günü 18 - 21 derece diğer    günlerde ise 24 - 27 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, Genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette  esmesi beklenmektedir.         

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Son Güncelleme: 12.04.2021 16:23
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