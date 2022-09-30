Hava sıcaklığı, hafta başından itibaren 4 derece düşecek

Meteoroloji Dairesi’nin 1 -7 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta sonu alçak basınç sistemiyle sıcak hava etkili olacak. Bölge, hafta başından itibaren üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altına girecek.

Hava, hafta sonu açık, pazartesinden itibaren parçalı bulutlu olacak. Perşembe ve cuma günleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Sıcaklık hafta sonu iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 31 – 34, hafta başından itibaren 31 – 34, sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.