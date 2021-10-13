Hava sıcaklığı düşecek ancak yağmur beklenmiyor

Meteoroloji Dairesinin 20 Ekim’e kadar olan tahminlerine göre hava parçalı bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor.
Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olacak.
Son Güncelleme: 13.10.2021 16:53
Haftalık tahminlere göre, hava sıcaklığı periyodun ikinci yarısı 3-4 derece düşecek.
Meteoroloji Dairesinin 20 Ekim’e kadar olan tahminlerine göre hava parçalı bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor.
Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olacak.