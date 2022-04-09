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Hava sıcaklığı düşecek!

Meteoroloji Dairesi, hafta sonunun bulutlu geçeceğini, Pazartesi ve Salı günleri ise yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.

09 Nisan 2022 Cumartesi 09:25
Hava sıcaklığı düşecek!

Meteoroloji Dairesi, Pazartesi ve Salı günleri ise yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.

Dairenin haftalık hava tahmini raporuna göre, 10-15 Nisan tarihleri arasında bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Hava, yarın parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri sisli, Pazartesi ve Salı parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağışlı, sabah saatleri sisli, diğer günler açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28 ºC, diğer günlerde ise 21 - 24 ºC dolaylarında seyredecek.

PAZARTESİ FIRTINA VAR

Rüzgar genellikle Güney ve Batı  yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Pazartesi günü  ise kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

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Anahtar Kelimeler:
YAĞMUR KKTC
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